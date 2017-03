Anticipazioni Il Segreto, trame e news 6, 7, 8, 9, 10 e 11 marzo 2017. Settimana di grandi misteri e grandi novità nella programmazione!

Anticipazioni Il Segreto, le trame della settimana del 6, 7, 8, 9, 10 e 11 marzo 2017 – «I foschi segreti de… Il Segreto!» – Settimana più ricca che mai di misteri, di intrighi e di foschi segreti che vengono a galla. Le anticipazioni de Il Segreto ci avvertono infatti che Rafaela, con il suo fare seduttivo, riesce ad attrarre a sé sia Ramiro che Matias, mentre Hernando Dos Casas rifiuta di far visitare Beatriz dagli specialisti perché teme che la ragazza, ritornando a parlare, possa riportare alla luce scomode verità. Ma non saranno questi gli unici e soli avvenimenti che terranno sospeso il nostro fiato…

«Raimundo ferito e a rischio arresto!» Anticipazioni Il Segreto, le trame della settimana del 6, 7, 8, 9, 10 e 11 marzo 2017

Le anticipazioni Il Segreto, basate sulla trama delle puntate da lunedì 6 marzo a sabato 11 marzo 2017, rivelano inoltre che Raimundo, gravemente ferito per un attentato degli anarchici a Munia, rischia di finire in carcere, mentre Francisca inizia a temere – oltre per l’incolumità di Ulloa – anche per la propria incolumità. Infatti le frange più intolleranti ed estremiste degli anarchici potrebbero organizzare un attentato per distruggere Villa Montenegro! E così la hidalga, terrorizzata, decide di aumentare la sicurezza alla Casona. Infine Dolores ascolta – con tutto l’interesse e l’attenzione di cui gli aficionados de Il Segreto la sanno capace! – una telefonata piuttosto compromettente fra don Berengario e una donna dalla non meglio precisata identità. Di chi mai potrebbe trattarsi?

«Grandi novità nella programmazione!» Anticipazioni Il Segreto, le trame della settimana del 6, 7, 8, 9, 10 e 11 marzo 2017

Per saperne di più restate – come suol dirsi – in campana con le nostre anticipazioni de Il Segreto! La soap di Puente Viejo ci attende dal lunedì al venerdì alle 16:20 e il sabato alle 16:10 sulla rete ammiraglia Mediaset. Grande novità, inoltre, relativa alla programmazione in prima serata della saga di Puente Viejo: a partire dal 3 marzo – e fino a nuovo ordine – la soap va in onda non più la domenica, ma il venerdì sera alle 21:10. A prestissimo con le nostre anticipazioni e news!