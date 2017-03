Anticipazioni Un posto al sole, la settimana del 6, 7, 8, 9 e 10 marzo 2017: la morte di Antonio Baroni e i sospetti di Ornella su…

Anticipazioni Un Posto al sole, tutte le trame della settimana del 6, 7, 8, 9 e 10 marzo 2017 – «Marina e Roberto, matrimonio a rischio!» – Sconcertanti e sconvolgenti arrivano le anticipazioni di Un posto al sole, basate sulla trama delle puntate che ci tengono compagnia nel preserale della terza rete nazionale – Rai3 – da lunedì 6 a venerdì 10 marzo 2017. Le anticipazioni e la trama delle puntate di UPAS mostrano che Marina e Roberto sono vicinissimi alle nozze, ma dopo che la Giordano incontra di nuovo Matteo, ci si chiede se questo matrimonio si farà o no.

«Una tregua tra Franco e Angela?» Anticipazioni Un Posto al sole, tutte le trame della settimana del 6, 7, 8, 9 e 10 marzo 2017

Le anticipazioni di Un posto al sole si aprono con importanti novità sulla morte di Antonio Baroni, il figlio di Iolanda, l’infermiera più fidata che collabora con Ornella. E sarà proprio la dottoressa Bruni ad avere dei sospetti su Luca Grimaldi, a prescindere dalle mancate rivelazioni di Vittorio. Nel frattempo Niko è sempre diviso tra Beatrice e Susanna, e mentre la prima gli lancia dei segnali, la seconda sembra intenzionata a recuperare solo il rapporto di amicizia. Ma le future anticipazioni delle puntate di UPAS ci avvertono che Niko mentirà a Susanna e Beatrice finirà per allontanarsi. Questo tra l’altro renderà ancora più complicata la sua vita professionale. Tra Franco e Angela la freddezza e la tensione rimangono all’ordine del giorno, ma non è da escludere la possibilità di una tregua in occasione del compleanno di Boschi. Quanto a Marina e Roberto, abbiamo accennato all’inizio come la Giordano stia per fare un gesto che rischia di far saltare il loro matrimonio: rivedere Matteo!