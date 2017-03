L’esibizione di Giuliana De Sio a Ballando con le stelle 2017 Ed. 12. Giuliana De Sio in cerca di riscatto stasera, sabato 4 marzo 2017 a Ballando con le stelle 2017 Ed. 12. L’attrice durante la prima puntata si è esibita con il ballerino Maykel Font in un charleston, ma l’esibizione non ha convinto la giuria, che per lei ha avuto voti molto bassi. Giuliana non ha preso per nulla bene questa votazione, ed in collegamento dalla sala delle stelle ha avuto uno sfogo. Queste le sue parole: “Colpa di un gioco al massacro di cui non sono all’altezza forse psicologicamente, non voglio che ci sia il tiro al piccione, stasera è successo, sono molto preoccupata per me e per la mia salute mentale”. A consolare l’attrice ci hanno pensato sia Milly che la giuria, spiegando che è solo un gioco e che deve accettare serenamente i giudizi dati. Nonostante abbia ricevuto i voti più bassi della serata, Giuliana De Sio è stata salvata dal televoto, e dunque stasera, 4 marzo 2017, l’attrice torna ad esibirsi sul palco di Ballando con le Stelle 2017 Ed. 12.

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, voti più alti stasera per Giuliana De Sio.

Ricordando l’episodio delle scorsa settimana, Selvaggia Lucarelli esprime a Giuliana il proprio parere: “Ti vedo più serena, diversa nell’attitudine, ma se torneremo a bastonarti ti prego di non rifare il dramma della scorsa settimana”. L’esibizione riesce: Giuliana sembra molto più sciolta della scorsa settimana! I voti della giuria sono nettamente migliori rispetto a quelli della scorsa settimana: 6, 5, 6, 4, 4.