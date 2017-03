Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, le anticipazioni di stasera, 4 marzo 2017!

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, le news e le anticipazioni di stasera 4 marzo 2017. Torna stasera su Rai 1 Ballando con le stelle 2017 con la seconda puntata di questa stagione. Sono state tante le novità e le soprese di questa stagione cui abbiamo assistito durante la prima puntata. Valerio Scanu fa il punto della situazione del web e dei social che seguono la trasmissione, mentre Sandro Mayer è affiancato da Roberta Bruzzone per quanto riguarda l’angolo dell’opinionista. Stasera, 4 marzo 2017, assisteremo a nuove sfide tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 e vedremo chi sarà il primo eliminato della stagione. Vediamo ora quali sono le anticipazioni ufficiali di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 in onda su Rai 1 stasera, 4 marzo 2017.

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, Milly Carlucci ballerina per una notte stasera 4 marzo 2017.

Nei giorni scorsi le anticipazioni della seconda puntata di Ballando con le stelle 2017 in onda stasera, 4 marzo 2017, rivelavano che in trasmissione sarebbe arrivato un ospite illustre: Diego Armando Maradona, che avrebbe dovuto cimentarsi nei panni di ballerino per una notte. Per motivi non resi noti, la trattativa tra l’ex calciatore e la Rai è saltata. Ballerina per una notte stasera sarà Milly Carlucci, che danzerà con il ballerino di tango Pablo Moyano.