Ballando con le stelle 2017 Ed. 12: Martina Stella balla con una costola rotta e stupisce tutti

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, l’esibizione di Martina Stella. Stasera, 4 marzo 2017, tante emozioni durante la seconda puntata di Ballando. Martina Stella di presenta sul palco con un tutore al braccio. Cosa è successo lo spiega la stessa Martina, con l’ausilio di un video che ripercorre le prove per l’esibizione della scorsa settimana. Per preparare la coreografia della prima puntata di Ballando con le stelle 2017, Martina avvertiva frequenti dolori alle costole, ma ha deciso di esibirsi lo stesso. Il dolore, però, aumentava, e le è stato diagnosticato un problema alle costole molto vicino al polmone. Per questa settimana, la bella attrice è rimasta a casa a riposo, ma nonostante ciò per lei non c’è l’esclusione dalla trasmissione: il regolamento di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 consente ad un concorrente di rimanere in gara qualora si esibisca per 40 secondi mentre il ballerino fa una coreografia.

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, Martina Stella sorprende tutti!

A Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 di stasera, 4 marzo 2017, Martina, nonostante il serio problema fisico, non è stata ferma: si è esibita in un balletto senza muovere il braccio ed il busto ma, come ha fatto notare Canino, “Lei sembrava in una prova a sorpresa in cui bisognava ballare legata. Ha ballato meglio lei legata di molti altri”. L’attrice sorprende tutti, e la giuria ha per lei voti positivi: Ivan Zazzaroni e Fabio Canino alzano la paletta con il 7, Carolyn Smith vota 6, Selvaggia Lucarelli e Guglielmo Mariotto votano 8, per un totale di 36 punti!