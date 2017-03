C’è posta per te: anticipazioni ed ospiti, due postini molto speciali sabato 4 marzo 2017

C’è posta per te, anticipazioni ed ospiti. Due postini molto molto speciali per sabato 4 marzo 2017. Sabato 4 marzo 2017 andrà in onda una nuova puntata di C’è posta per te, su Canale 5 a partire dalle ore 21.30 con la conduzione della bravissima Maria De Filippi. Il meccanismo del programma è ormai invariato da anni e lo scopo è quello di riavvicinare persone ormai lontane o magari regalare un momento di gioia dopo un periodo cupo. Come ogni storia le vere protagoniste di C’è posta per te saranno le storie raccontate dai protagonisti in prima persona, con le loro emozioni e le loro sensazioni. Vediamo quali ospiti dobbiamo aspettarci nella puntata di sabato 4 marzo 2017 di C’è posta per te…

C’è posta per te, anticipazioni: ospiti Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Pepe Reina e Dries Martens.

Secondo le ultime anticipazioni ufficiali in questa puntata di C’è posta per te ci saranno due ospiti d’eccezione in veste di postini; direttamente da Striscia la notizia ci saranno infatti Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti i quali avranno il compito di mandare la posta al farmacista Alberico Lemme, agli onori della cronaca per la sua presunta dieta dimagrante. Secondo le ultime anticipazioni saranno ospiti di questa puntata di C’è posta per te anche due grandi campioni del Napoli, il portiere Pepe Reina e il bomber Dries Mertens.