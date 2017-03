Isola dei Famosi 2017, il daytime del 4 marzo 2017

Isola dei famosi 2017, il daytime al 4 marzo 2017: nuove liti tra i naufraghi. Gli animi dei naufraghi sull’Isola dei Famori 2017 Ed. 12 non riescono a placarsi. Raz Degan ha avuto una discussione con Giulio Base. Il regista ha accusato il modello di non riuscire a stare nel gruppo quando invece, in un contesto come questo in cui si trovano, è importante l’unità ed il lavorare l’uno per l’altro. Tra i due nasce un’accesa discussione in cui Giulio contesta anche la prova leader, da cui è uscito vincitore Raz. Giulio, poi, ha invitato Raz a controllare il suo ego. Anche Samantha ha una discussione con Raz: i due si scontrano sulla suddivisione del riso. Il modello ricorda che, in quanto leaderr, è lui a dover decidere le porzioni di riso, ma Samantha fa notare che ad occuparsi delle porzioni è sempre stata lei.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 4 marzo 2017: Imma prova a mettere pace tra i naufraghi.

All’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 l’ospite Imma Battaglia prova a far tornare la pace sulla bella isola. Imma fa notare che ognuno, dal suo punto di vista, ha ragione, ma è necessario fare un passo indietro per ristabilire l’armonia tra i naufraghi.