Isola dei Famosi 2017, ultime news: Giulia Calcaterra lasciata dal fidanzato. Qual è il vero motivo?

Isola dei Famosi 2017, ultime news. Secondo le ultime news, Giulia Calcaterra non starebbe passando un bel momento in Honduras, perchè sembra che il fidanzato Diego Dario avrebbe deciso di lasciarla a distanza. Il motivo? Potrebbe essere un presunto avvicinamento tra la bionda e il compagno di avventura Simone Susinna. La bella Giulia ha smentito qualsiasi ipotesi di flirt con il bel modello, e ha detto di voler chiarire la situazione una volta tornata in Italia.

Isola dei famosi 2017, Giulia Calcaterra triste dopo l’addio del fidanzato.

“Non c’è stato alcun comportamento inopportuno con Simone. Sono sicura che ne possiamo parlare con calma. Non credo alle ricostruzioni dei giornali. Non ho fatto niente di male nei confronti di nessuno, sono solo espansiva e mi comporto sempre così”, ha detto Giulia.”Pensavo che Dario fosse abbastanza intelligente da capire la situazione. Ho fatto diversi video in cui ho detto che mi mancava, non ci sarà mai niente con Simone Susinna. Posso capire che lui non abbia voluto parlare perché è una persona riservata, ma non mi può lasciare così a distanza. Ne parleremo quando sarò fuori”, ha poi concluso.