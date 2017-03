Riforma pensioni, oggi 4 marzo 2017: le novità su pensioni anticipate, Ape, opzione donna, cumulo, esodati, Inps, lavoro, previdenza!

Riforma pensioni, oggi 4 marzo 2017, le novità. Le ultime news sul fronte pensioni vengono fornite dall’onorevole Davide Baruffi, membro della commissione lavoro alla camera, che in uno degli ultimi post su Facebook, richiama le novità della legge di stabilità approvate in fatto di pensioni:”Con il bilancio 2017 abbiamo reso possibile il #cumulo gratuito di tutti i #contributi versati da un lavoratore, nelle diverse casse, nel corso della vita lavorativa. Questo perché ciascuno possa avere una pensione che valorizzi tutti i contributi. Una battaglia iniziata fin dal luglio 2010 quando il Governo di centrodestra rese onerose le ricongiunzioni pensionistiche. Con un’interrogazione sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari (cosa non frequente, diciamo) abbiamo sollecitato il Governo perché si attivi su tutti gli enti previdenziali (a partire dall’Inps…) perché emanino disposizioni le attuative, essendo già trascorsi 2 mesi”.

Anche Elide Alboni,coordinatrice del Comitato licenziati o cessati senza tutele, condivide il post di Baruffi con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che il cumulo gratuito non troverà applicazione nè per gli esodati nè per accedere al regime opzione donna:”Condivido un post dell’ on. Davide Baruffi affinchè, in base ad esso, ci possa illuminare perché si passa l’informazione che tutti i lavoratori beneficeranno del cumulo gratuito quando purtroppo così non è per lavoratori quali Esodati ed OpzioneDonna, coloro che ne avrebbero più bisogno per raggiungere quella quiscenza che x esodati ed Od disoccupate è questione di sopravvivenza”.

Riforma pensioni, ape: le ultime news.

Dopo l’incontro tra governo e sindacati sulla questione pensioni, avvenuto il 1 marzo 2017, Domenico Proietti, segretario generale della Uil ha sottolineato che la “Riunione è stata proficua ed è importante che i decreti diano a tutte le platee individuate la possibilità di accedere all’Ape sociale, al pensionamento precoce ed alla positiva ricongiunzione dei contributi versati, senza vincoli interpretativi e restrittivi. Continueremo a lavorare per rendere esigibili queste opportunità per tutti gli interessati”.Il segretario confederale della Cisl, Maurizio Petriccioli, al termine dell’incontro con il Governo sulle pensioni ha sottolineato che ci sono state “risposte positive nella direzione di rendere pienamente esigibili alcune opportunità previste dall’intesa, come per il cumulo gratuito o per l’accesso all’Ape volontaria o all’Ape agevolata ma permangono alcuni ostacoli che rischiano di limitare la platea degli aventi diritto ai benefici previdenziali”.

Sono scaduti i 60 giorni previsti per il varo dei Dpcm, ma i tecnici impegnati in questo cantiere attuativo non si sono mostrati preoccupati, confermando il debutto dell’Ape il 1° maggio resta confermato. Nel tavolo di confronto di due giorni fa si è parlato, come sottolinea il Sole 24 Ore del via libera all’utilizzo del cumulo gratuito dei contributi versati in gestioni diverse anche per il calcolo dei requisiti di accesso all’Ape social o volontaria, nonché per il ritiro anticipato dei precoci, con esclusione però per gli iscritti alle casse privatizzate.

Pensioni anticipate ed Ape volontaria, le dichiarazioni di Tito Boeri.

Anche il presidente dell’Inps Tito Boeri ha detto la sua in questi giorni sull’Ape volontaria, a margine di un convegno sulle pensioni all’Università la Sapienza di Roma.Alla domanda se ci sia il rischio di un flop dell’Ape volontaria, Boeri si è limitato a rispondere che “bisogna vedere come si chiudono gli accordi con le banche e le assicurazioni , quale sarà il costo effettivo. NOi siamo per valutare le politiche una volta che hanno i loro effetti, mi auguro che dia una possibilità , un’opportunità in più per molti lavoratori e tale va giudicata. Ogni volta che si dà una libertà di scelta ai lavoratori è una cosa importante, ci sarà chi ne beneficierà, vedremo”.“In ogni caso – ha concluso – avremo una forte domanda di certificazione e informazione e ci stiamo attrezzando per essere pronti. L’ape volontaria richiede un cambiamento profondo perché è uno strumento molto diverso da tutti gli altri strumenti che abbiamo gestito fino qui.Noi diventeremo un centro di un’architettura che ha come assi portanti le banche e le assicurazioni e le imprese stesse. Dovremo andare molto al di là della nostra natura”.

Lavoro e voucher, le ultime dichiarazioni di Cesare Damiano.

Il ddl sul lavoro autonomo è stato approvato dalla commissione Lavoro della Camera che ha anche dato mandato al relatore, Cesare Damiano (Pd). L’arrivo del provvedimento nell’Aula di Montecitorio è previsto per lunedì 6 marzo. Inoltre, sarà pronta la prossima settimana, probabilmente mercoledì, la bozza di un testo base sulla modifica della disciplina dei voucher ed è “fortemente sostenuta la tesi di prevedere l’utilizzo dei voucher esclusivamente per le famiglie, escludendo imprese e P.A.”. A dirlo è il presidente della commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano (Pd). “Oggi è stata presentata una prima griglia di ragionamento, bisogna considerare che le proposte attuali sono otto, di cui quattro relativamente omogenee”, ha continuato Damiano spiegando che è in corso da parte della commissione Lavoro della Camera un lavoro “di sgrossamento” e che si prevede anche di individuare “delle eccezioni mirate”, ad esempio nel caso della raccolta stagionale di prodotti agricoli dove pensionati e studenti potranno continuare a essere pagati in voucher come avviene già adesso. C’è poi anche la tendenza “a prevedere la possibilità di riabbassare da 7000 a 5000 euro il limite massimo del compenso che un lavoratore può guadagnare in voucher nell’anno”.

Pensioni e gestione separata, le news di Damiano.

Per incrementare le prestazioni dovute agli iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, “il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge uno o più decreti attuativi che possano prevedere un aumento dell’aliquota aggiuntiva di una misura non superiore a 0,5 punti percentuali”. Lo prevede un emendamento al ddl sul lavoro autonomo presentato dal relatore del provvedimento e presidente della commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano (Pd). La delega dovrà comunque rispettare principi e criteri direttivi: “la riduzione dei requisiti d’accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché l’introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni”, si legge nel testo. Viene modificata anche l’indennità di malattia incrementando i beneficiari “anche includendo soggetti che abbiano superato il 70% del massimale ed eventualmente prevedendo l’esclusione della corresponsione dell’indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni”.

Pensioni, welfare e previdenza, gli ultimi dati.

Nonostante i tagli e le riforme in senso restrittivo il welfare italiano si conferma tra i più generosi in tutta Europa. Più precisamente il peso del sistema di previdenza, sanità e assistenza è pari al 27% del Pil e nel vecchio continente soltanto tre paesi possono mostrare un sistema di protezione sociale più generoso. E’ quanto emerge dalla fotografia scattata dal centro studi di Itinerari previdenziali sul welfare italiano. Il rapporto, giunto alla sua quarta edizione, fornisce una visione d’insieme del settore attraverso l’analisi della spesa per pensioni, sanità e assistenza e prestazioni a sostegno del reddito, e grazie a una riclassificazione della spesa totale per la protezione sociale – con ripartizione tra previdenza e assistenza – costruita sulla base dei dati dei bilanci consuntivi forniti dagli Enti di Previdenza dal 1989 al 2015. Il Quarto Rapporto si caratterizza per una principale novità: la ripartizione delle entrate contributive e della spesa pensionistica e assistenziale per singola regione e un’analisi di dettaglio delle diverse tipologie di prestazioni per distribuzione geografica, compresi gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità.

Pensioni e welfare, i commenti di Alberto Brambilla sul Quarto Rapporto.

Sul fronte pensioni e previdenza, Alberto Brambilla, presidente Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, ha commentato così le principali novità evidenziate dal Quarto Rapporto: “A differenza di quanto spesso si afferma – cioè che in Italia si spende molto meno per il welfare rispetto agli altri Paesi europei – la spesa per prestazioni sociali nel 2015 ammonta a 447,396 miliardi di euro e incide per il 54,13% sull’intera spesa statale, comprensiva degli interessi sul debito pubblico, e del 27,34% rispetto al Pil, cioè uno dei livelli più elevati in Europa. È evidente che si tratta di un onere difficilmente sostenibile in futuro, che già ora limita gli investimenti pubblici in tecnologia, ricerca e sviluppo, unica via per garantire la competitività del Paese e un futuro più favorevole per le giovani generazioni già gravate da un abnorme debito pubblico”. Il numero di pensionati è sceso a quota 16.259.491 – in calo di 80.114 rispetto al 2014 (riportando i valori a quelli del 1998) – e anche il numero di prestazioni è diminuito a 23.095.567 (tornando ai valori del 2004). Interessante è il rapporto tra numero di prestazioni in pagamento e numero dei pensionati; in pratica ogni pensionato riceve in media 1,427 prestazioni, il che porta la pensione media da 12.136 euro annui a 17.323 euro, ben al di sopra dei mille euro al mese. Nonostante il calo del numero di prestazioni e quello dei pensioni, la spesa per prestazioni e quella assistenziale è aumentata e ciò si riflette nell’incremento della pensione media (+4,12%).

Legge Fornero, è boom di pensioni anticipate.

Inoltre, secondo quanto riporta l’agenzia stampa Askanews, un altro dato fondamentale per la tenuta del nostro sistema pensionistico strutturato secondo lo schema della “ripartizione” è il rapporto tra occupati e pensionati che nel 2015 è pari soltanto a 1,388 attivi per pensionato. Nel 2015 la spesa pensionistica relativa a tutte le gestioni (al netto della quota GIAS) è stata pari a 217.895 milioni di euro, con un aumento rispetto al 2014 dello 0,82% imputabile sia alla rivalutazione delle rendite all’inflazione, sia al cosiddetto “effetto rinnovo” che consiste nella sostituzione delle pensioni cessate con quelle di nuova liquidazione che hanno importi mediamente più elevati. A questi due normali fattori si è aggiunto nel 2015 il cosiddetto “effetto Fornero” che ha determinato un boom delle pensioni anticipate. Ne sono state liquidate 148.540 con un aumento del 74% sul 2014 poiché gli assicurati impossibilitati ad andare in pensione dal 2012 a causa dei requisiti più rigorosi introdotti dalla legge Fornero hanno finalmente maturato nel 2015 l’anzianità richiesta.

