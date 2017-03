Sereno variabile: anticipazioni della puntata di sabato 4 marzo 2017

Sereno variabile, anticipazioni. Una nuova puntata di Sereno variabile andrà in onda oggi sabato 4 marzo 2017 con la conduzione di Osvaldo Bevilacqua, a partire dalle ore 17.05 su Rai 2. Il programma Rai che ogni settimana ci porta alla scoperta dei luoghi più belli ed anche sconosciuti del nostro paese approda in questo appuntamento in Sardegna, ed in particolar modo nel suo capoluogo Cagliari. Una città ricca di storia e tradizioni, una delle realtà turistiche più importanti e consolidate in Italia, grazie ai suoi sapori, alla sua flora e alla sua fauna. Vediamo dove ci recheremo in questo tour con Sereno variabile…

Sereno variabile, anticipazioni: alla scoperta di Cagliari.

Questa nuova puntata di Sereno variabile che andrà in onda oggi sabato 4 marzo 2017 ci porterà alla scoperta di una delle terre più belle e preziose del nostro Bel Paese, la Sardegna. Il viaggio di Sereno variabile ci condurrà a Cagliari, in una città che vive a metà tra mare e terra, meta preferita di milioni di vacanzieri da tutto il mondo. Un vero e proprio paradiso, grazie alle sue bellezze, alla sua storia centenaria, all’artigianato locale, alle tradizioni ed ai i sapori. In questo viaggio con Sereno variabile ci recheremo inoltre a Monselice (PD), grazie all’inviata Maria Teresa Giarratano, la quale ci illustrerà la storia del suo castello e di un dolce davvero golosissimo.