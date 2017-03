Serie A, le partite della 27° giornata: le formazioni, la diretta TV e le ultime news. Oggi e domani, 4 e 5 marzo 2017, si giocano le partite della 27° giornata di serie A. Oggi alle 15:00 il big match Roma-Napoli apre la giornata di campionato. Alle 18:00 si gioca Sampdoria-Pescara, allo Stadio Marassi di Genova. Alle 20:45 l’ultimo anticipo del sabato è Milan-Chievo. Domani si giocano sette partite. Si comincia alle 12:30 con Atalanta-Fiorentina. Alle 15:00 si giocano Udinese-Juventus, Cagliari-Inter, Torino-Palermo, Empoli-Genoa, Crotone-Sassuolo.

Il posticipo delle 20:45 è Bologna-Lazio. Queste sono le probabili formazioni delle partite di domenica. L’Atalanta deve fare a meno di Kessie (squalificato) che sarà sostituito da Cristante. Assenze pesanti anche per la Fiorentina, che farà a meno di Saponara (anch’egli squalificato) e Bernardeschi (infortunato). In dubbio anche Ilicic. Sousa potrebbe cambiare modulo e optare per un 4-4-1-1, con Tello esterno di centrocampo e Borja Valero dietro la prima punta Kalinic.

Max Allegri farà un po’ di turnover ad Udine. La linea difensiva potrebbe cambiare in toto, rispetto alla partita contro il Napoli: Alex Sandro, Barzagli, Benatia e Dani Alves sono favoriti per partire titolari. Potrebbero riposare Pjanic e Khedira, in favore di Rincon e Marchisio. Del Neri giocherà con un 4-5-1 più prudente: Jankto e De Paul agiranno da esterni. Pioli avrà l’intera rosa a disposizione per la trasferta di Cagliari. Ballottaggio a centrocampo tra Banega e Joao Mario, con l’argentino favorito. 4-3-2-1 per Rastelli, con Joao Pedro e Sau alle spalle di Boriello.

La Lazio gioca a Bologna, dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia di mercoledì. La difesa a 3 ha funzionato e Simone Inzaghi è tentato di riproporla. Milinkovic potrebbe agire più vicino alla punta, insieme a Felipe Anderson. Torna Lulic, dopo aver scontato la squalifica in coppa. Destro torna titolare dopo l’infortunio smaltito. Diretta TV: tutte le partite di domenica saranno trasmesse sui canali Sky Calcio; Premium Sport trasmetterà solo Udinese-Juventus, Cagliari-Inter, Empoli-Genoa, Bologna-Lazio.