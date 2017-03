Verissimo, il look di Silvia Toffanin e gli ospiti della puntata di oggi sabato 4 marzo 2017!

Verissimo, le anticipazioni oggi sabato 4 marzo 2017. Direttamente da L’isola dei famosi Massimo Ceccherini è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo sabato 4 marzo alle ore 16.30 su Canale 5 per parlare della sua esperienza come naufrago. Tra gli ospiti ci saranno Gabriella Pession, Michele Bravi, Tullio Solenghi, e l’attore che interpreta Severo ne Il Segreto.

Verissimo, Michele Bravi si racconta a cuore aperto con Silvia Toffanin.

Michele Bravi si racconta a cuore aperto a Silvia Toffanin e parla anche del coming out:”Io non posso avere paura a raccontare quello che vivo. Ho soltanto chiarito, in maniera molto naturale, il racconto che uno poi trova attraverso la mia musica. Nel disco parlo di una storia finita con un ragazzo. Volevo raccontare quello che è l’amore per la mia generazione. Io parlo sempre di una grossa fluidità delle emozioni. Ho capito che per me e quelli della mia generazione è importante avere davanti prima di tutto una persona. La sessualità viene dopo, anche se fortunatamente a 20 anni c’è anche quella. E’ stata una storia complicata. Non so esattamente quanto siamo stati insieme, perché è stato un tira e molla. E’ stata la prima persona importante. Una di quelle persone che, in bene o in male, mi hanno cambiato la vita. Se non l’avessi conosciuto ora sarei un altro”.

Verissimo, il look di Silvia Toffanin oggi sabato 4 marzo 2017.

Look leggiadro e primaverile per la splendida Silvia Toffanin nella puntata di oggi di Verissimo, in cui la bella Silvia indossa un abito lungo con con scollo a v e a giro maniche, con sfondo nero e fantasie floreali bianche. Nella scorsa puntata la Toffanin aveva fatto sfoggio di uno splendido abito pantalone, color creme monospalla. In fatto di capelli la Toffanin per la puntata di oggi di Verissimo sceglie un’acconciatura sciolta, con styling ultraliscio, per un look estremamente raffinato!