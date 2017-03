Amici 2017 Ed. 16, tutte le novità sul serale: data d’inizio, coach e giudici

Amici 2017 Ed. 16, la data d’inizio del serale ed i giudici. La fase pomerdiana di Amici 2017 Ed. 16 si sta avviando alla sua conclusione: ben presto, infatti, inizierà la fase serale della trasmissione, e i rumors indicano come data ufficiale della prima puntata serale sabato 25 marzo 2017. Durante il daytime Stafano De Martino ha spiegato che per poter accedere alla fase serale, i ragazzi della scuola di Amici 2017 Ed. 16 devono ottenere il sì all’unanimità da parte dei professori di ballo e canto oppure sfidare i loro compagni e batterli. Per quanto riguarda i giudici, molti rumors vorrebbero tra i giudici Morgan, ma sono spuntati i nomi nche di Simona Ventura e di Fedez. Sembra che non ci sarà Sabrina Ferilli, e forse nemmeno Loredana Berté, impegnata nella giuria di Standing Ovation, la trasmissione di Antonella Clerici in onda il venerdì su Rai 1.

Amici 2017 Ed. 16, i coach della nuova stagione del talent.

Ancora non sono stati ufficializzati i nomi dei coach di Amoci 2017 Ed. 16, ma sembrerebbe confermato il nome di Elisa. Emma Marrone, invece, non ci sarà, come non ci saranno anche Nek, impegnato con la giuria di Standing Ovation, e J-Ax, imepgnato in un tour con Fedez. Molti rumors indicano come possibili coach anche Alessandra Amoroso e Marco Mengoni, ma per avere la conferma ufficiale si dovrà aspettare, probabillmente, la puntata di sabato prossimo.