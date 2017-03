Amnistia e indulto, Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 5 marzo 2017. Si parla di Amnistia in questi giorni a margine delle dichiarazioni di Rita Bernardini, esponente radicale ancora in sciopero della fame, che auspica l’adozione dei provvedimenti di clemenza. Si discute di carceri, sovraffollamento, ma anche di miglioramento del monitoraggio antiterrorismo nelle carceri. Ecco le ultime notizie.

“La sottosegretaria alla Giustizia Federica Chiavaroli ha oggi assicurato, rispondendo ad una mia interrogazione nell’Aula del Senato, che l’amministrazione della Giustizia del nostro Paese opera affinché sia ridotto al minimo il rischio di proselitismo jihadista nelle carceri italiane. Avevo sottoposto al Ministero il caso concreto degli istituti penitenziari di Sassari e di Nuoro, che da soli ospitano circa il 60 per cento dei detenuti in Italia per reati legati al terrorismo jihadista. Credo che le misure di prevenzione e controllo attuate, illustrate oggi dal Ministero, siano adeguate” ha dichiarato il Pd Ignazio Angioni, secondo quanto riportato dal sito ufficiale senatoripd.

“Per prevenire il proselitismo di matrice jihadista – prosegue Angioni – i detenuti per reati terroristici vengono tenuti in regime di alta sicurezza, separati dai detenuti comuni e costantemente monitorati, anche nei contatti con l’esterno, e in sinergia con le Direzioni nazionale antiterrorismo e antimafia per rilevare indicatori di radicalizzazione” ha dichiarato il senatore auspicando l’aumento della presenza di traduttori dall’arabo nelle carceri”.

Della possibile chiusura del carcere di Isernia parla invece Aldo Di Giacomo, segretario di Spp (Sindacato Polizia Penitenziaria) ma a smentire la notizia è Donato Capece, segretario generale del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria). “Il governo – ha dichiarato al Dubbio Di Giacomo sta attuando un piano di razionalizzazione delle dirigenze in primis, e successivamente dei piccoli uffici che risultano inutili o quantomeno troppo cari. In Molise è stato chiuso il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria, hanno tolto il dirigente e adesso c’è un unico Provveditorato che raggruppa Abruzzo, Molise e Lazio. Tra le più piccole realtà dell’amministrazione penitenziaria c’è quella di Isernia. Noi, come sindacato, non vogliamo lamentarci a cose fatte, cioè quando il carcere verrà chiuso, ma vogliamo scongiurare questa eventualità”. Donato Capece ha parlato di “solo voci incontrollate”. Smentita la notizia anche dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, interpellato da Il Dubbio: “Non ci sono previsioni di chiusura della casa circondariale di Isernia”.

