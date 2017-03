Moda primavera/estate 2017: ecco le nuove proposte nella sfilata di Parigi del brand H&M

Collezione primavera estate 2017: la sfilata di Parigi del brand H&M. Anche se le giornate uggiose di tanto in tanto tornano a farci compagnia, il clima primaverile incalza nell’aria e le nuove collezioni primavera estate 2017 impazzano sulle passerelle ormai da tempo. Il brando H&M lancia le sue proposte durante la sfilata di Parigi di H&M Studio e di stagione in stagione è una delle passerelle più chiacchierate della settimana. Tutta la collezione è stata messa in vendita immediatamente al termine della sfilata e in circa 180 negozi selezionati di H&M dal 2 marzo. Il finale dello show è stato affidato alle note di uno dei cantanti più interessanti del momento, The Weeknd . In fatto di nuovi volti, H&M ha scelto tra i volti più interessanti in passerella: l’ex new face e ufficialmente nuova top model italiana Vittoria Ceretti.

Collezione primavera/estate 2017: le proposte del brand H&M.

Tessuti leggeri impazzano sulla scena dalle nuance dominanti del nero e del bianco, arricchiti da pizzi e trasparenze. Maxi pantaloni e abiti lunghi si presentato in versione a righe. Non mancano volont ad arricchire camicie velate, dallo stile un po’ ottocentesco, e pantaloni a ¾ in nero lucido.