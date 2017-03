Domenica in: anticipazioni ed ospiti della puntata di domenica 5 marzo 2017

Domenica in, anticipazioni ed ospiti di domenica 5 marzo. Domenica 5 marzo 2017 andrà in onda una nuova puntata di Domenica in, in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 17.30. Come da due settimane a questa parte a condurre Domenica in ci sarà solamente Pippo Baudo, in quanto Chiara Francini è attualmente impegnata in una tournée teatrale. Gli ospiti della scorsa settimana sono stati Paola Turci e Nino D’Angelo, i quali hanno ripercorso insieme a Pippo le tappe salienti della loro carriera artistica. Ospite della scorsa puntata anche Bianca Guaccero, la quale si è raccontata in una lunga intervista… Vediamo chi sarà l’ospite principale di questa puntata di Domenica in…

Domenica in: anticipazioni, ospite il premier Paolo Gentiloni.

Domenica in tornerà con una nuova puntata domenica 5 marzo 2017 in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 17.30 con la conduzione di Pippo Baudo. L’ospite principale di questo appuntamento con Domenica in sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, il quale è stato recentemente ospite anche del programma di Fabio Fazio Che tempo che fa. Non ci saranno quindi dibattiti su libri, teatro, cinema e musica ma una lunga intervista al Premier.