Domenica live: anticipazioni ed ospiti della puntata di domenica 5 marzo 2017

Domenica live, ospiti ed anticipazioni. Oggi domenica 5 marzo 2017 andrà in onda una nuova puntata di Domenica live, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14.10 con la conduzione di Barbara D’Urso. La lunga diretta di Domenica live ci accompagnerà fino alle ore 18.45 con una puntata ricchissima di ospiti e di interviste esclusive. Secondo le ultime anticipazioni anche questa puntata di Domenica live sarà divisa in due parti, una prima dedicata all’attualità ed una seconda dedicata al gossip, allo spettacolo ed alla televisione. Vediamo quali saranno gli ospiti in studio di questa puntata di Domenica live…

Domenica live, anticipazioni: ospiti Asia Nuccetelli e Guendalina Tavassi.

Oggi domenica 5 marzo 2017 andrà in onda una nuova puntata di Domenica live, in onda su Canale 5 per una lunghissima diretta che ci terrà compagnia fino alle 18.45. Secondo le ultime anticipazioni anche questa volta ci sarà una parte di Domenica live dedicata ad un super ospite, il quale si racconterà in una lunga intervista. Ovviamente non potranno mancare i dibattiti in questa puntata di Domenica live; secondo le ultime anticipazioni ci sarà Asia Nuccetelli in veste di opinionista, mentre Guendalina Tavassi sarà ospite in studio ma non è ancora noto se con la sua bellissima famiglia o anche lei come opinionista.