Eliminato Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 del 4 marzo 2017 è Anna La Rosa

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, le emoziooni e l’eliminato della seconda puntata del 4 marzo 2017. La seconda puntata di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 di è conclusa con tantissime emozioni. Non c’è stata l’annunciata presenza di Diego Armando Maradona per cause non rese note, ma ballerina per una notte, per la prima volta in 12 anni, è stata Milly Carlucci! L’emozione della conduttrice è stata tantissima, ed i voti da parte della giuria sono stati eccellenti: tutti 9 e 10. Stasera, 4 marzo 2017 a Ballando con le stelle abbiamo assistito all’esibizione delle.infortunate Martina Stella ed Anna La Rosa: entrambe hanno ballato con un tutore al braccio, ma i risultati sono stati ben diversi… Vediamo cosa è successo.

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, Anna La Rosa, in sfida con Anna Galiena, viene eliminata.

Martina Stella, dopo l’esibizione in versione ridotta a causa dell’infortunio, ha ricevuto i complimenti dalla giuria e, a fine puntata, ha anche ottenuto il tesoretto. Anna La Rosa, invece, è finita allo spareggio con Anna Galiena. Si apre il televoto, ma presto viene dato l’annuncio: il primo eliminato di quest’edizione di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 è Anna La Rosa!