Isola dei Famosi 2017, il daytime di oggi, 5 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 5 marzo 2017: Eva ed Imma sono una coppia? Un altro giorno inizia sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, ma tra i naufraghi la pace sembra non voler tornare. Raz vive ancora la sua avventura i isolamento, mentre il resto del gruppo lo contesta. La sua unica compagnia è Imma Battaglia, che però con la diretta di martedì sera tornerà a casa. Ed è proprio Raz che si fa autore di una rivelazione… Parlando con Imma, il bel modello ha detto: “Il fatto che nella vita reale tu ed Eva siete una coppia e vi amate lo ammiro”. Che tra Eva Grimaldi ed Imma Battaglia ci sia un legame molto forte non era stato nascosto, ma non era stato rivelato che tra le due donne potesse esserci qualcosa di più di una bella amicizia.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 5 marzo 2017: Giulia e la rottura con il fidanzato…

Durante la diretta di martedì scorso dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, Alessia Marcuzzi ha comunicato a Giulia di essere stata lasciata dal fidanzato. L’ex velina si è mostrata molto tranquilla, sicura che il fidanzato non l’avrebbe mai lasciata in questo modo. Con il passare dei giorni, però, i dubbi le sono iniziati a sorgere… Giulia, così, non ha saputo trattenere le emozioni, ed è scoppiata a piangere, consolata dalle sue compagne d’avventura.