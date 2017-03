Moda estate 2017, le proposte dei nuovi costumi: ecco cosa vedremo sfilare sulle spiagge!

Moda estate 2017: ecco cosa sfoggiare sulle spiagge. Per il via all’estate mancano ancora diversi mesi ma le ultime tendenze su cosa vedremo sfoggiare sulle spiagge hanno già preso il via. Tra le tendenze più in voga nelle collezioni moda primavera estate 2017, per quanto riguarda i costumi, si è assistito a un calo considerevole dei bikini in nome di una ritrovata passione per lo shapewear da spiaggia: culotte, slip a vita alta, costumi interi che modellano e esaltano le forme di ogni donna. Torna in auge anche il costume intero; sempre meno invece i micro-slip e sarà da evitare il pareo, sostituito da abitini, poncho e kaftani.

Moda estate 2017: fantasie, colori e tessuti delle nuove proposte di costumi.

Calo anche per il trikini nell’estate del 2017 che non sarà troppo amato. Protagonisti i costumi interi con sgambature anni ’80 si alterneranno ai bikini a vita bassissima stile Seventies e ad anelli e laccetti bondage. Il bikini si rinnova grazie agli accessori più divertenti, come i turbanti fantasia, cappelli over e cuffie anni Sessanta decorate da fiori in 3d. Questi nuovi modelli saranno realizzati in tessuti “futuristici” e innovativi, insieme a stampe e colori che rimandano ai paesi esotici. Tra le novità i tessuti a microsquame, che ricordano quelle di uno squalo per non trattenere acqua ed essere più performanti nel mondo della competizione, e i tessuti che modellano e tonificano il corpo.