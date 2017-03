Papa Francesco, l’Angelus di oggi in Piazza San Pietro

Papa Francesco, l’Angelus di oggi 5 marzo 2017. In una Piazza San Pietro gremita di una gioiosa folla, Papa Francesco si accinge a pronunciare l’Angelus domini, la preghiera mariana di ogni domenica. Intanto, ripercorriamo i passaggi più belli dell’Angelus di Papa Francesco di domenica scorsa, 26 febbraio 2017. Il Papa ha parlato delle cose più ricercate al giorno d’oggi, quali: denaro, potere e piacere. Queste cose, però, generano infelicità. “Dio è per noi il grande amico, l’alleato, il padre, ma non sempre ce ne rendiamo conto. Preferiamo appoggiarci a beni immediati e contingenti, dimenticando, e a volte rifiutando, il bene supremo, cioè l’amore paterno di Dio. Sentirlo Padre, in quest’epoca di orfanezza è tanto importante! Noi ci allontaniamo dall’amore di Dio quando andiamo alla ricerca ossessiva dei beni terreni e delle ricchezze, manifestando così un amore esagerato a queste realtà”.

Papa Francesco, l’Angelus del 26 febbraio 2017 in attesa dell’Angelus di oggi.

Il Papa ha proseguito il suo discorso Gesù ci spiega che, invece di ricercare un’illusoria felicità, si deve ricercare il regno di Dio: “Dio mai delude”. É necessario fare una scelta: “O il Signore, o gli idoli affascinanti ma illusori. Questa scelta che siamo chiamati a compiere si ripercuote poi in tanti nostri atti, programmi e impegni. É una scelta da fare in modo netto e da rinnovare continuamente, perché le tentazioni di ridurre tutto a denaro, piacere e potere sono incalzanti. Ci sono tante tentazioni per questo”.