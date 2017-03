Quelli che il calcio: ospiti ed anticipazioni della puntata di domenica 5 marzo 2017

Quelli che il calcio, anticipazioni ed ospiti. Quelli che il calcio torna con una nuova puntata in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 13.50 domenica 5 marzo 2017. Con la consueta conduzione di Nicola Savino e della Gialappa’s Band ci saranno in studio anche Emanuele Dotto, Melissa Greta Marchetto, Sarah Castellana ed un collegamento con la pagina Facebook Calciatori Brutti. Secondo le ultime anticipazioni gli ospiti in studio saranno Paolo Casarin, Diego Abatantuono, Eleonora Pedron, Mara Maionchi, Stefano Fresi, Gianluca Zambrotta e Giorgio Montanini. Anche in questa puntata di Quelli che il calcio non potranno mancare le celebri imitazioni di Ubaldo Pantani, Max Giusti ed Edoardo Ferrario. Nella parte dedicata alla musica ci sarà, secondo le ultime anticipazioni, la cantante reduce da Sanremo 2017 Marianne Mirage.

Quelli che il calcio, anticipazioni: i collegamenti direttamente dagli stadi per le partite di Serie A.

Quelli che il calcio torna anche questa settimana con i numerosi collegamenti dagli stadi in onore delle partite di Serie A. Secondo le ultime anticipazioni ci saranno: per Cagliari-Inter Flavio Soriga, Lulù Oliveira e Matteo Caccia. Per Empoli-Genoa Patrizia Rossetti, Roberto Pruzzo e Ignazio Oliva. Per Torino-Palermo Bruno Gambarotta e Corrado Fortuna. Infine per Udinese-Juventus Bruno Pizzul con Francesca Fialdini. Ci saranno inoltre numerosi collegamenti con vari inviati in giro per lo stivale;Mimmo Magistroni e i Mariachi saranno collegati dalle piste innevate di Bardonecchia. Angela Rafanelli e Francesco Bonami da Genova presenteranno la mostra “Guerre stellari – Play”, mentre da Cagliari Mia Ceran e Totò Schillaci.