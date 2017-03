Riforma pensioni, oggi 5 marzo 2017: le novità su pensioni anticipate, precoci, incontro governo sindacati, Ape donna e volontaria, lavoro

Riforma pensioni, oggi 5 marzo 2017, le novità. Periodo concitato sul fronte riforma pensioni, con i nuovi incontri tra governo e sindacati, l’attuazione delle misure varate in legge di stabilità e l’avvio della seconda fase del confronto tra esecutivo e parti sociali. In uno degli ultimi post su Facebook, l’onorevole Davide Baruffi, commenta alcuni dati sul fronte lavoro e previdenza e sottolinea:”I numeri sono importanti ma possono sempre essere letti in modo diverso, come dimostrano le cronache e le analisi degli esperti (ad alto tasso di ideologia). #Nannicini e #Leonardi mettono qui in evidenza due aspetti reali e sostanziali: in 2 anni i posti di lavoro sono cresciuti di quasi 1 milione di unità e il tasso di licenziamento è diminuito. Il primo punto è il più rilevante, del secondo ho parlato ieri in un altro post (evidenziando un altro aspetto, anch’esso positivo, nel saldo licenziamenti/dimissioni).Quindi bene, hanno ragione. Ci sono però alcuni aspetti accennati che vanno chiariti e declinati con più nettezza e precisione, perché il quadro sia completo:1) esaurita la fiammata degli incentivi le assunzioni stabili diminuiscono ed è ragionevole credere che, in assenza di altro, si riposizioneranno sui livelli iniziali: se solo 15 nuovi assunti su 100 saranno a tempo indeterminato la precarietà avrà vinto. Per questo serve una misura strutturale di riduzione stabile del #cuneofiscale per i contratti a tempo indeterminato (oggi il differenziale dei costi è pari solo a 5 punti, troppo poco per orientare le scelte delle imprese);

2) i punti deboli del sistema contrattuale sono ciò che resta nella precarietà: ad esempio collaborazioni, voucher, lavoro in appalto. Su partite iva e collaboratori stiamo chiudendo a Montecitorio il jobsAct degli #autonomi che dà o estende tutele e servizi a chi prima aveva poco o nulla: bisogna fare in modo che il provvedimento si concluda con una tempestiva riapprovazione al Senato. Sui #voucher serve una correzione rilevante per ripristinarne l’utilizzo meramente occasionale, per attività limitate e per soggetti specifici. Il tempo stringe. Tra un paio di settimane la Camera avrà formulato un testo unificato: il Governo lo prenda e ne faccia un decreto che possa quindi essere approvato in tempi certi. Sugli #appalti c’è una nostra proposta di legge che ripristina la piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore (e subappaltatori). Aggiungo però che non basta: se vogliamo rimettere in ordine questa parte di mercato del lavoro dobbiamo ridefinire altri aspetti di cui ho parlato altrove (coop spurie, contratti pirata, clausola sociale, ecc.);

3) una parte delle imprese è ripartita (chi veloce, chi piano), un’altra è ferma: #ammortizzatori sociali più larghi (per tutti i lavoratori) ma più corti vanno benissimo per le prime, malissimo per le seconde. Se ancora una volta non aggiustiamo il tiro, per accompagnare reali processi di trasformazione, saltano centinaia di migliaia di posti di lavoro e/o di redditi;

4) dopo oltre due anni le #politiche attive sono pressoché ferme al palo, mentre dovevano essere il piatto forte della riforma del mercato del lavoro. Governo e Anpal hanno annunciato l’avvio dei primi assegni di ricollocazione. Bene, ma quel che vedo è la fatica fatta per non far saltare anche stavolta i contratti per i lavoratori dei centri per l’impiego. È tutto da fare.

Come vado ripetendo in questi giorni nei nostri circoli, prevalgono nel nostro dibattito due stereotipi (non solo sul lavoro…): il primo dice che va tutto bene, che “è sempre azzurro il cielo, è sempre in fiore il melo…”; il secondo dice che è tutto morte, distruzione, macerie, cavallette. Sono due letture sciocche: la verità non sta in mezzo, ma nel saper riconoscere e rafforzare le cose che vanno bene e nel saper correggere le cose che non vanno.”

Riforma pensioni, il nuovo incontro tra governo e sindacati in programma per il 13 marzo 2017.

Il prossimo incontro tra governo e sindacati sulle pensioni sarà il 13 marzo 2017, con l’apertura della “fase due”. In molti sono preoccupati per il ritardo dei decreti attuativi e le difficoltà legate all’Ape volontario. A fare il punto è Nicola Marongiu, responsabile dell’area Welfare e contrattazione sociale della Cgil nazionale. “Ci sono ritardi sulla definizione dei decreti: erano previsti nella legge di bilancio, che ha avuto un percorso complesso per la crisi di governo e finora non è stata migliorata”. La possibilità di presentare le domande di pensione anticipata dovrebbe scattare a maggio. “Siamo preoccupati: i decreti erano fissati entro la fine di febbraio, poi ci sono i passaggi tecnici prima di arrivare in Gazzetta ufficiale. In sede di confronto abbiamo individuato il problema: non sono state modificate le norme di ingresso alla previdenza, se non per i lavori precoci e gli usuranti, quindi senza un intervento complessivo diventa tutto più difficile”.

Pensioni anticipate, ape, lavori usuranti, decreti attuativi: il punto di Nicola Marongiu.

Per Marongiu il ritardo nell’adozione dei decreti attuativi delle misure sulle pensioni approvate con la legge di stabilità risulta rischioso. “Prendiamo i lavoratori usuranti: per loro diventa sempre più difficile accedere – osserva Marongiu -. Sugli esodati siamo arrivati all’ottava salvaguardia: si va avanti in questo modo, è chiaro che non c’è la volontà di operare un intervento generale sul tema della previdenza”. Prossimo appuntamento 13 marzo. “Lì si aprirà la ‘fase due’, ma l’incertezza politica potrebbe condizionare il confronto per una semplice ragione: l’intervento sulla previdenza ha bisogno di una robusta assunzione di responsabilità politica, che in questa fase sembra difficile prevedere”. Per Marongiu “passi avanti ci sono, in particolare nella scelta di fare riferimento alla posizione del lavoratore: un addetto merci non si riferisce più all’azienda per cui opera ma alla sua mansione, quindi anche se presta servizio per ditte esterne gli viene riconosciuta la gravosità del lavoro”.

Come detto i problemi restano: “Per esempio c’è il riconoscimento agli ospedali ma non a tutte le professioni infermieristiche. Sono punti delicati da affrontare, anche perché si guarda alle categorie più deboli – come l’assistenza alla persona – che richiedono una riflessione approfondita”. Poi la definizione delle platee. “È stata abbastanza larga e questo è positivo – dice Marongiu -, purtroppo c’è rigidità sui criteri d’accesso“. Per i lavoratori edili, “visto che il criterio dell’accesso erano 6 anni in via continuativa abbiamo sottolineato il problema: l’edile si riferisce all’andamento dei cantieri, non svolge impiego continuativo, dunque abbiamo chiesto di ragionare su una platea temporale più amplia. Il governo ha detto che si potrebbe discutere su una franchigia, il problema è aperto”.

Pensioni, welfare, politiche sociali, la nota della Cgil, Cisl, Uil sui tagli.

In una nota di Cgil, Cisl, Uil dichiarano di ritenere sbagliate e inopportune sul fronte pensioni, politiche sociali e welfare, legate ai tagli, perchè non solo feriscono le persone più vulnerabili, negando diritti e inclusione sociale, ma paralizzano il nostro Paese. È puro autolesionismo – sostengono – tagliare la spesa per le politiche sociali e sanitarie anziché utilizzarla come un formidabile investimento per creare sviluppo, innovazione e buona occupazione. Per questo l’annuncio di dar vita ad una campagna di mobilitazione per il rilancio del welfare sociale e sanitario a garanzia dei diritti delle persone e a sostegno di un nuovo sviluppo per il nostro Paese”.

È in corso un faticoso confronto fra sindacati e governo per dare attuazione alla “fase due” dell’ipotesi di accordo raggiunta faticosamente, con risultati modesti, forse solo quelli possibili. I problemi aperti sono molti ed il rischio è che i miglioramenti previsti nel corso della emanazione dei decreti attuativi scompaiano, si sciolgano come neve al sole. Nicola Marongiu, responsabile dell’area Welfare e contrattazione sociale della Cgil nazionale, ai microfoni di RadioArticolo1 nella trasmissione Italia Parla non mostra certo ottimismo. “Ci sono ritardi sulla definizione dei decreti – afferma – erano previsti nella legge di bilancio, che ha avuto un percorso complesso per la crisi di governo e finora non è stata migliorata”. Per quanto riguarda la possibilità di presentare le domande di pensione anticipata che dovrebbe scattare a maggio esprime forti preoccupazioni: “I decreti erano fissati entro la fine di febbraio, poi – dice – ci sono i passaggi tecnici prima di arrivare in Gazzetta ufficiale. In sede di confronto abbiamo individuato il problema: non sono state modificate le norme di ingresso alla previdenza, se non per i lavori precoci e gli usuranti, quindi senza un intervento complessivo diventa tutto più difficile”.

Pensioni anticipate ed Ape Volontaria, le ultime news di Nicola Marongiu (Cgil).

Per quanto riguarda le pensioni anticipate ed in particolare il meccanismo dell’Ape volontaria, dice Marongiu, “ne abbiamo parlato molto, anche se a suo tempo la Cgil ha espresso un giudizio molto critico. Vediamo due punti di grande difficoltà: per l’accesso all’Ape non sarà riconosciuta la possibilità di cumulare periodi sotto gestioni diverse, quindi il lavoratore deve maturare i requisiti di 20 anni all’interno della stessa gestione. L’altro problema è il prestito a garanzia pensionistica: una volta in pensione è previsto il prelievo alla fonte da cui non si può sfuggire. Le banche hanno rischio zero, ma c’è di più: gli istituti di credito faranno una valutazione di merito creditizio, quindi ai soggetti nelle categorie di rischio il prestito non verrà concesso”. Questo elemento rende l’Ape volontaria “uno strumento poco usato”. “Anche i tecnici del governo sono in difficoltà – conclude Marongiu -, perché c’è un problema a monte: l’esecutivo non fa un intervento complessivo sulla previdenza, bensì lascia alle banche un potere di valutazione, mentre dovrebbero essere solo intermediarie”.

Pensioni anticipate donne: verso una nuova Ape donna?

Sul fronte pensioni anticipate per le donne, in uno degli ultimi post pubblicati, Orietta Armiliato, amministratrice del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social, riafferma la volontà del governo di trovare nuove forme di pensionamento anticipato per le donne:”Leggendo i vostri commenti, mi ritrovo a dover ricondurre le varie assunzioni alla semplice logica: oggi, per raggiungere la quiescenza c’è APE con i paletti che conosciamo o, in alternativa, la Monti-Fornero; noi sappiamo con certezza che c’è la volontà da parte delle istituzioni di trovare una soluzione che, percorribile e “sostitutiva” di Opzione Donna, ci consenta di pensionarci anticipatamente: riusciamo a comprendere che progetti di questa portata non si concretizzano da sera a mattina?”.

Il governo, ribadisce la Armiliato, starebbe pensando, come sottolineato di recente dall’onorevole Titti Di Salvo, a nuove forme di pensionamento anticipato per le donne. Uno degli obiettivi importanti del gruppo Comitato Opzione donna social, di cui la Armiliato è amministratrice, sarebbe proprio quella appunto di sostenere ogni iniziativa governativa e parlamentare al fine di implementare, migliorare e variare misure, anche ex-novo, una specie di Ape Donna, di pensionamento anticipato relativamente alla platea femminile, nell’ottica di un’auspicata ed equa flessibilità previdenziale.

Pensioni, precoci, quota 41, ultime news ad oggi.

Sul fronte pensioni dei lavoratori precoci e quota 41, Gabri Ross, in un post sul gruppo pubblico Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti, sottolinea l’attesa per il nuovo incontro tra governo e sindacati in programma per il 13 marzo 2017:” Pensioni precoci e ultime notizie quota 41 dal tavolo Sindacati-GovernoPer quanto riguarda la pensione dei lavoratori #precoci e la quota 41, si fanno piccoli passi in avanti, anche se la famosa quota 41 per tutti sembra ancora una meta molto lontana da raggiungere. Intanto il Governo ha accettato l’idea che per poter uscire tramite l’ape social o i 41 anni di contributi, la platea dei lavori gravosi sia definita facendo riferimento alla mansione del lavoratore e non il settore dell’azienda. Aspettando l’incontro del 13 marzo, nei prossimi giorni continueremo a tenervi aggiornati con tutte le ultime novità sulla pensione anticipata e sulla pensione dei precoci”.

