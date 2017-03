Serie A, anticipi 27° giornata: risultati e cronaca di Roma-Napoli, Sampdoria-Pescara e Milan-Chievo. Scopriamo tutti i risultati e le partite di calcio della 27° giornata del Campionato di Serie A. Ieri il Napoli ha battuto la Roma per 2-1 allo Stadio Olimpico nella sfida delle 15:00, con le reti di Mertens al 26′ e al 50′. Inutile il gol di Strootman ad un minuto dalla fine. Parte bene il Napoli che fa la partita nel primo tempo e si rende pericoloso tra le linee grazie ai movimenti delle sue punte. Spalletti opta per la difesa a 4, con due terzini adattati (Rudiger e Juan Jesus). Sarri schiera a sorpresa Rog, dopo l’ottima gara di Torino.

Al 26′ Mertens segna il gol del vantaggio azzurro. Il raddoppio arriva al 50′, su palla persa da Fazio che innesca il contropiede del Napoli. La Roma accorcia le distanze a fine partita, ma sfiora il pareggi in due occasioni con Perotti. In totale i giallorossi hanno colpito due legni, con l’argentino e con Salah. Il Napoli sale a -2 dal secondo posto della Roma. E’ finito l’entusiasmo in casa Pescara, dopo la prima vittoria di Zeman contro il Genoa per 5-0. La Sampdoria batte la squadra abruzzese per 3-1 allo Stadio Marassi di Genova, nella sfida delle 18:00. Reti di Bruno Fernandes (18′), Cerri (32′), Quagliarella (58′) e Schick (68′).

La Sampdoria sale così al nono posto, a 38 punti. La squadra di Zeman resta inchiodata all’ultimo posto a soli 12 punti. Nel terzo posticipo delle 20:45, il Milan ha sconfitto il Chievo per 3-1 grazie alla doppietta di Bacca (24′ e 70′) e al gol di Lapadula su rigore (82′). Inutile il momentaneo pareggio di De Guzman (42′), sempre su rigore. I rossoneri hanno anche sbagliato un rigore sempre con l’attaccante colombiano. In totale sono stati assegnati tre rigori, due al Milan e uno al Chievo Verona. I rossoneri agganciano momentaneamente la Lazio al quinto posto (50 punti).