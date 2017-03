Serie A: partite e risultati 27° giornata di campionato, 4 e 5 marzo 2017!

Serie A, tutte le partite della 27° giornata del campionato del 4 e 5 marzo 2017. Scopriamo tutti i risultati e le partite di calcio della 27° giornata del Campionato di Serie A. Ieri il Napoli ha battuto la Roma per 2-1 allo Stadio Olimpico nella sfida delle 15:00, con le reti di Mertens al 26′ e al 50′. Inutile il gol di Strootman ad un minuto dalla fine. La Sampdoria batte il Pescara per 3-1 allo Stadio Marassi di Genova, nella sfida delle 18:00. Reti di Bruno Fernandes (18′), Cerri (32′), Quagliarella (58′) e Schick (68′). Nel terzo posticipo delle 20:45, il Milan ha sconfitto il Chievo per 3-1 grazie alla doppietta di Bacca (24′ e 70′) e al gol di Lapadula su rigore (82′). Inutile il momentaneo pareggio di De Guzman (42′), sempre su rigore. I rossoneri hanno anche sbagliato un rigore sempre con l’attaccante colombiano.

Le altre partite della 27° giornata di Campionato. Oggi alle ore 12.30 si gioca Atalanta-Fiorentina. Alle 15:00 si giocano Udinese-Juventus, Cagliari-Inter, Torino-Palermo, Empoli-Genoa, Crotone-Sassuolo. Stasera, presso lo Stadio Dall’Ara, alle 20.45 si gioca Bologna-Lazio, il posticipo della 27° giornata di campionato. Allegri proverà ad approfittare dello stop della Roma. L’allenatore bianconero ha dichiarato: “domani metterò in campo la migliore formazione possibile. Davanti giocheranno i soliti quattro (Mandzukic, Dybala, Cuadrado, Higuain, ndr.). In difesa giocheremo a 4, quindi dovrò scegliere se schierare Benatia o Chiellini. Ci aspetta una gara molto difficile, molto fisica, contro una squadra che nelle difficoltà riesce a dare il meglio di se”.

Nonostante la vittoria del Napoli, l’Inter crede ancora al terzo posto. Il capitano nerazzurro Icardi ha rilasciato un’intervista in settimana, nella quale promuove il suo allenatore e tiene viva la speranza di giocare la Champions l’anno prossimo con la maglia nerazzurra: “Pioli ha tirato fuori il meglio di noi. Non siamo fuori dai giochi e non lo saremo fino a quando i numeri ci diranno che possiamo qualificarci. Credo fortemente nel 3° posto, ci crediamo tutti, l’obiettivo è sempre quello. Abbiamo il dovere di provarci fino in fondo, io sono molto fiducioso”.