Tagli di capelli corti primavera/estate 2017: protagonisti i bob corti dall’effetto messy!

Giusy Ferreri: “Sono incinta da tre mesi”. La notizia arriva coma un fulmine a ciel sereno. Durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo album, ‘Girotondo’, in uscita venerdì 3 marzo, Giusy Ferreri ha dichiarato di aspetta un figlio: “Sono al terzo mese, si vede ancora poco. Non avevo ben chiaro fisiologicamente cosa sarebbe potuto succedere, me la sono vissuta man mano con calori strani o sudori, anche sul palco di Sanremo: avevo il fiato corto e palpitazioni fuori controllo, temevo anche nausee. Dicono che dopo il primo trimestre passa”, ha rivelato la cantante ai giornalisti accorsi, poi continua: “L’ho scoperto due settimane prima di andare a Sanremo: ho detto, ‘bene!’. Quando nascerà sarà un cambiamento, ma se il destino ha voluto che una vita nascesse in me, questa si dovrà adeguare alla mia esistenza un po’ zingaresca. Gli appuntamenti con i firmacopie ci saranno, non voglio rinunciarci. Vedremo come riconsiderare il tour invece, forse verrà posticipato”.

Giusy Ferreri: e per quanto riguarda il look della neo mamma?

Per il suo nuovo look Giusy Ferreri sceglie un bob corto ma un po’ più lungo della mascella. Portato con fila centrale e con una leggera ondulazione che le incornicia il viso. La colorazione in nero lucido crea un glamour contrasto con l’incarnato del suo viso.