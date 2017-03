Verissimo news, ospite da Il Segreto arriva Chico García, quel Severo Santacruz che ama la vita e – udite udite! – si alleerà con Francisca…

Verissimo ultime news sabato 4 marzo 2017 – Chico García de Il Segreto – ospite della puntata di sabato 4 marzo 2017. Eccoci ancora alle nostre news e anticipazioni sulla benemerita trasmissione di Silvia Toffanin – Verissimo – che anche oggi è in posizione di punta nella programmazione del pomeriggio di Canale 5, la rete ammiraglia di Mediaset! Dolcissima e bravissima come sempre, la padrona di casa del salotto pomeridiano del Biscione si è intrattenuta in studio con i suoi ospiti del mondo dello spettacolo e della TV, sempre tra i più amati dal pubblico italiano, in una puntata che ha avuto ospiti importanti, fra i quali spicca la Gabriella Pession, attrice dalla sgargiante bellezza e bravura, e dal crescente successo in tutti i campi, cinema, teatro, televisione, sia a livello italiano che internazionale. Ma ancora una volta – è la prassi – le interviste in esclusiva della bellissima Silvia ai più importanti personaggi de Il Segreto hanno aperto il programma, con il graditissimo ritorno di un’ospite già noto al nostro pubblico: Chico García, nella saga di Puente Viejo Severo Santacruz!

«Severo e Francisca come Putin e Trump!». Verissimo anticipazioni e news: Chico García de il Segreto nella puntata di sabato 4 marzo 2017.

Ecco dunque che le news di Verissimo – insieme alle anticipazioni de il Segreto – ci mostrano una nuova intervista nel salotto della Toffanin all’aitante e bravissimo interprete di Severo Santacruz, uno dei protagonisti più notevoli della soap iberica, una delle figure più belle e importanti fra quelle uscite dalla fertile penna di Aurora Guerra! Un particolare divertente è stato il ‘refrain’ «io amo la vita» riferito da Chico sia a se stesso che al protagonista che interpreta: una frase che, oltre a essere una descrizione e una dichiarazione di intenti, è servita al nostro ‘Santacruz‘ anche un po’ come schermo di fronte alle incalzanti domande di Silvia e dei fan della soap, bramosi di spoiler inediti! Ma, come sempre, i personaggi intervistati si tengono – per un comprensibile ‘ordine di scuderia’ – piuttosto abbottonati sui futuri sviluppi de Il Segreto. In ogni modo è stato proprio García a far dono al pubblico di un interessantissimo video in anteprima su quello che sarà il futuro amore del suo fidatissimo Carmelo, Leal di nome e di fatto! Una ghiotta anticipazione, seguita da un’altra, ancora più sorprendente: quella che vedrà Severo porre in atto una sorta di tregua, se non addirittura di alleanza, con la sua mortale nemica di sempre: Francisca Montenegro! L’attore ha scherzato su questa alleanza, paragonandola al rapporto tra Putin e Trump!