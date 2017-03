Amnistia e indulto, carceri e detenuti, ultime news oggi 6 marzo 2017!

Amnistia e indulto, ultime news. Una nuova marcia per l’amnistia è stata organizzata dal Partito Radicale e dall’associazione Nessuno tocchi Caino. Il corteo partirà da Regina Coeli per arrivare al Vaticano e si svolgerà a Roma il 16 aprile 2017 e si chiamerà la “Marcia di Pasqua per l’amnistia, l’indulto, la giustizia e la libertà“. “Una nuova straordinaria mobilitazione, per ribadire la necessità di un’amnistia perché le nostre istituzioni fuoriescano dalla condizione criminale in cui si trovano rispetto alla nostra Costituzione, alla giurisdizione europea, ai diritti umani universalmente riconosciuti e alla coscienza civile del Paese”, affermano i promotori.La Marcia vuole anche “ricordare che al 30 giugno del 2016 i processi pendenti erano 3.800.000 nella giustizia civile e 3.230.000 in quella penale, per un totale di 7.030.000 processi che affollano le scrivanie dei magistrati, ai quali vanno aggiunti circa un milione di procedimenti nei confronti di ignoti”. Inoltre, sono circa 20.000 i detenuti che devono scontare in carcere meno di tre anni.

Carceri, sovraffollamento, misure alternative: le ultime dichiarazioni di Giovanna Di Rosa.

“Esiste il rischio di una nuova emergenza nel sistema penitenziario italiano: dal 2016 ad oggi, il numero dei detenuti è tornato a crescere e si tratta di un aumento costante”. A rilevarlo è il presidente del tribunale di sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa, sul Corriere Quotidiano. La Di Rosa sottolinea che, negli ultimi anni sono state incrementate le misure alternative, ma i risultati non riescono a fronteggiare le sopravvenienze. “Spesso però non si riesce a individuare un domicilio o un lavoro necessari per la concessione del beneficio nei casi di tossicodipendenza si hanno difficoltà a trovare posti nelle comunità terapeutiche. I territori dovrebbero fare di più, e servirebbero più operatori in carcere per individuare subito un percorso”.Dopo la sentenza Torreggiani, pronuncia “pilota” con cui l’Europa ha richiamato l’Italia per l’emergenza carceri, nei nostri penitenziari “l’attenzione è cresciuta da parte di tutti gli operatori per la qualità del trattamento”, afferma Di Rosa, ma la magistratura di sorveglianza “dovrebbe essere messa in condizione di lavorare in tempo reale”, mentre il carico di lavoro e le carenze negli organici della magistratura e del personale amministrativo rappresentano un ostacolo verso questo obiettivo.

“Al tribunale di sorveglianza di Milano vi sono oltre 20mila fascicoli pendenti, la Lombardia è il distretto con maggior numero di detenuti e con il maggiore divario tra il numero di presenze e la capienza regolamentare – afferma la Di Rosa – io ho aumentato il numero di udienze, ma è diminuito il numero di magistrati. In organico ne sono previsti 12, ma in servizio ce ne sono solo 8, manca un terzo di forza lavoro”.Di Rosa ricorda anche la situazione che si creò dopo l’indulto del 2006: “vi fu subito dopo un’immediata risalita del numero delle presenze in carcere che portò al picco di oltre 62mila detenuti”. Sottolinea la Di Rosa:”La storia insegna che se il sistema non cambia nella sostanza i numeri sono destinati a salire perché gli strumenti normativi e l’organizzazione non sono sufficienti a risolvere i problemi”.