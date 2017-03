Anticipazioni Un posto al sole, le trame delle puntate del 6, 7 e 8 marzo 2017: fra tante gravi tensioni, un paio di divertenti commedie degli equivoci…

Anticipazioni Un posto al sole, tutte le trame delle puntate di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 marzo 2017 – «Una verità difficile da portare a galla…» Le anticipazioni di Un posto al sole sembrano rivelare che la verità sulla tragica morte di Antonio Baroni sia ancora molto al di là dal venire a galla. Nel frattempo, però, i sospetti di Ornella Bruni e i passi legali compiuti da Niko Poggi, potrebbero un giorno consentire alla povera infermiera Iolanda di ottenere giustizia per il suo figlio ucciso. A proposito di Niko, le anticipazioni di UPAS dicono che i segnali che Beatrice gli lancia sono piuttosto ambigui, mentre invece Susanna tiene fede al suo intento di ricostruire un rapporto d’amicizia con il giovane collega. Intanto la scoperta da parte di Otello Testa della “maternità” del romanzo di Silvia, rappresenta – fra tante situazioni di grave tensione a Palazzo Palladini – un simpatico diversivo, creando un piccolo caso familiare, una divertente ‘commedia degli equivoci’, dagli esiti inopinati…

Secondo le anticipazioni di UPAS, spronata da Ornella e affidatasi alla tutela legale dello studio Enriquez, attraverso la mediazione di Niko, Iolanda è determinata ad andare fino in fondo nel fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte del figlio, mentre cresce in Luca il panico per le conseguenze di quella scelta. Niko, a disagio, continua a mentire a Susanna, mentre Beatrice ritorna a essere sfuggente. E chiudiamo queste anticipazioni con un’altra spassosa ‘commedia degli equivoci’: Cerruti confida a Guido una novità circa la sua relazione sentimentale con Marietto, ma un divertente qui pro quo fa credere a Mariella di essere prossima alle nozze.