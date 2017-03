Champions League, Napoli-Real Madrid, ottavi di finale: probabili formazioni, diretta TV e ultime news. Mancano poco più di 24 ore alla partita che tutta Napoli sta attendendo: il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. Maurizio Sarri sta preparando accuratamente il big match e ha le idee chiare su che uomini schierare in difesa e in attacco, mentre a centrocampo ci sono più dubbi. La vittoria contro la Roma ha restituito certezze all’allenatore di Bagnoli, dopo le due sconfitte consecutive tra Serie A e Coppa Italia.

Queste le probabili formazioni delle due squadre. Linea difensiva a quattro formata da Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam e tridente offensivo Insigne-Mertens-Callejon. Partita speciale per Albiol e Callejon, ex madridisti. A centrocampo giocheranno quasi sicuramente Hamsik e Diawara nel ruolo di regista. Ballottaggio tra Rog e Zielinski per il ruolo di seconda mezz’ala. Il croato è partito titolare a Torino e a Roma e ha giocato due partite ad alto livello. Sarri scioglierà l’ultimo dubbio solo alla fine.

Champions League, Real Madrid-Napoli, ottavi di finale: probabili formazioni, diretta TV e ultime news.

Zidane giocherà a specchio, con un 4-3-3 offensivo. Torna Bale, che prenderà il posto di James Rodriguez rispetto alla gara d’andata. Panchina per il colombiano e per l’ex juventino Morata. Nel ruolo di centravanti giocherà Benzema, sostenuto da destra da Cristiano Ronaldo. Il centrocampo dei blancos sarà formato da Kroos, Modric e Casemiro. In difesa giocheranno Marcelo, Sergio Ramos, Varane e Carvajal.

Dopo il risultato dell’andata, la qualificazione è ancora aperta, ma ci vorrà un’impresa per gli azzurri, che affronteranno forse la squadra più forte del Mondo in questo momento. In occasione della sfida di domani, lo Stadio San Paolo ha subito un restyling, per rispettare le norme UEFA e ospitare degnamente i campioni d’Europa e del Mondo. Diretta TV, in esclusiva, su Premium Sport.