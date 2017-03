Detto Fatto: tutorial e look di Caterina Balivo della puntata di oggi 6 Marzo 2017

Detto Fatto: il programma condotto da Caterina Balivo. Il programma di Detto Fatto è in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 16:30, sulla Seconda Rete nazionale, al cui timone troviamo la spumeggiante e allegra Caterina Balivo. Nel programma di volta in volta vengono ospitati i cuochi più capaci e creativi per illustrarci l’arte della buona cucina, truccatori esperti e parrucchieri per cambiare il look di chi lo desidera e tutorial per creare oggetti e tante idee per la casa ma anche per fare un gradito regalo. Anche nella puntata di oggi sfiziose idee ed indispensabili tecniche di base saranno protagoniste a Detto Fatto!

Detto Fatto: i fantastici tutorial di venerdì 3 Marzo 2017.

Mentre si attende cosa vedremo nella puntata di oggi 6 Marzo 2017, ricordiamo che venerdì 3 Marzo abbiamo riso con la simpatia tutta francese di Michel Paquier che ci ha portato il re dei dolci napoletani, il babà, ma con un tocco di esotico! Davvero molto chic poi la minibag di Fashion Queen Marthia, realizzata a mano con l’applicazione sulla parte anteriore di labbra rosso fuoco. Un tutorial davvero unico per creare autonomamente delle minibag davvero uniche e particolari adatte a tutte le occasioni.