Grey’s Anatomy 13 anticipazioni episodio 13×11 in onda oggi 6 marzo 2017 su Fox Life: Che fine ha fatto Alex?

Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni e trame della puntata di questa sera lunedì 6 marzo 2017. Episodio 13×11 – «Dove sono tutti?» – Attraverso le anticipazioni e le news di Grey’s Anatomy 13 vediamo come la programmazione di Grey’s Anatomy prosegue regolarmente in Italia su FoxLife canale 114 di Sky: Quindi lunedì 6 marzo 2017 va in onda l’undicesima puntata della stagione corrente, dal titolo Dove sono tutti? Le vicende degli strutturati del Grey Sloan Memorial Hospital riprendono ad intrecciarsi grazie all’arrivo di una new entry che viene subito etichettata come un nemico comune. Si tratta della consulente Eliza Minnick (Marika Domińczyk), medico sportivo che ha sottratto a Richard Webber la direzione del programma di specializzazione dell’ospedale. In virtù delle scelte della direttrice Bailey, la nuova arrivata si attrae la benevolenza dei giovani specializzandi, anche grazie ai suoi metodi innovativi, ma al tempo stesso – e comprensibilmente, purtroppo – attira su di sé le antipatie e l’ostracismo dell’intero gruppo dei ‘veterani’ dell’ospedale.

Le anticipazioni e le trame di Grey’s Anatomy 13 mostrano che mentre il gruppo dei primari fa quadrato attorno a Webber per ostacolare la penetrazione del metodo Minnick, la protagonista Meredith Grey è tutta presa da un altro compito che si è data: scoprire che fine ha fatto Alex Karev! Apparentemente scomparso dopo la scelta di recarsi dal procuratore per patteggiare due anni di prigione per l’aggressione allo specializzando Andrew DeLuca, di Alex non si hanno più tracce, né nelle prigioni vicine né altrove…