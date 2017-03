Isola dei Famosi 2017: Dayane Mello fa marcia indietro sulla sua storia con Stefano Bettarini

Isola dei Famosi 2017: Dayane Mello e Stefano Bettarini, già la fine di una love story?. Le sorprese per quanto riguarda l’Isola dei Famosi 2017 non finiscono qui. La love story nata tra Dayane Mello e l’inviato Stefano Bettarini sembra già essere al capo-linea. Intervistata da Vanity Fair la modella brasiliana fa marcia indietro. L’ex naufraga de L’Isola dei famosi, infatti, ha notevolmente ridimensionato l’entità del rapporto che la lega all’inviato del programma, malgrado nelle scorse settimane la modella avesse detto di essere felice della loro storia, ecco quanto ha affermato: “Non ho mai affermato di essere innamorata pazza di lui, anzi. Non lo sono e non so se lo sarò mai”.

Isola dei Famosi 2017: le dichiarazioni di Dayane Mello nei confronti di Bettarini.

Continuano poi le dichiarazioni di Dayane Mello: “Chiariamolo: non stiamo insieme. Ci siamo baciati, come capita a volte tra adulti quando c’è una certa attrazione, ma non sono la sua fidanzata. Ho detto che lo aspetto al suo rientro dall’Isola e lo ribadisco: voglio vederlo e chiarirmi con lui. Ma non ho mai affermato di essere innamorata pazza di lui, anzi. Non lo sono e non so se lo sarò mai… L’attrazione è una cosa, essere innamorati un’altra. E io non sono certo il tipo di donna che perde la testa per un uomo che conosce da appena quattro giorni”. Un cambio di rotta brusco e repentino che spiazza tutti. Ma quale sarà il motivo che ha portato a questa decisione? Dayane Mello continua a parlare del suo “Betta” in termini non del tutto rosei: “Ha un atteggiamento possessivo e geloso che a volte mi spaventa. Non siamo una coppia e non ci eravamo mai frequentati prima dell’Isola dei Famosi, eppure da quando sono tornata a casa non solo mi chiama tutti i giorni più volte al giorno, ma mi sommerge di messaggi […] E per una donna indipendente come me questo atteggiamento è difficile da accettare”. Non ci resta che attendere la fine del programma per sapere il prosieguo della storia.