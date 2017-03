Isola dei Famosi 2017: liti e tensioni continuano, il daytime di oggi 6 Marzo 2017

Isola dei Famosi 2017: liti e tensioni continuano. Questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2017 sembra non trovare un momento di pace. Già l’esordio è stato a dir poco burrascoso dove, oltre alle condizioni meteorologiche avverse, anche l’umore dei concorrenti era poco sereno. Dopo l’abbandono di Massimo Ceccherini, l’Isolamento di Raz Degan e le liti e discordie nei confronti di Moreno, Giulia Calcaterra non si tira mai indietro quando si tratta di provocare Degan. Agli inizi Raz e Giulia erano affiatati e l’israeliano elargiva consigli alla giovane naufraga, ma dopo un mese circa qualcosa si è rotto e sembra che la situazione non accenni a migliorarsi. La Calcaterra è al televoto e quindi non ha potuto partecipare alla “semifinale” della prova leader, vinta da Raz e Malena.

Isola dei Famosi 2017: la guerra tra Giulia Calcaterra e Raz Degan.

La velina, appena saputo il responso, non ha perso occasione di dire la sua nei confronti di Raz affermando: “Ti piace vincere facile”, lasciando intendere che se lei avesse potuto prendere parte alla gara l’esito sarebbe potuto essere ben diverso. Altri insulti e beffeggiamenti continuano quando Giulia Calcaterra riesce a pescare mentre Raz rimane a secco. Ormai tra i due è guerra aperta…