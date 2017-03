Moda, primavera estate 2017: tutte le proposte di scarpe per la bella stagione…

Moda, primavera estate 2017: le proposte di scarpe per la bella stagione. Le ultime tendenze primavera estate 2017 già ci rendono noto quali saranno i protagonisti per la bella stagione, in tema di colori, materiali e modelli e quindi su quali scelte orientarci. Tra borse, abiti e accessori è arrivato il momenti di vedere anche come verranno “vestiti” i nostri piedi. Per la primavera estate 2017 assistiamo al ritorno dei sandali con il plateau e le scarpe basse che rimangono un must. I modelli proposti riusciranno a soddisfare tutti i gusti: dalle scarpe con il tacco alto, alla mezza misure, fino alle scarpe raso terra.

Moda, primavera estate 2017: il plateau protagonista.

il vero must- have per la primavera estate 2017 sarà il plateau, che non vuole proprio passare di moda. Altri protagonisti saranno le scarpe basse come mocassini e sandali, senza dimenticare le slip-on, che molte donne adorano in quanto comode e versatili. Anche i sandali alla schiava non hanno nessuna intenzione di sparire: consigliati a chi vuole puntare tutto sulle gambe. Non mancheranno i sandali con il tacco a stiletto, eleganti e raffinati, mentre per le decorazioni non c’è che l’imbarazzo della scelta: tra appliques, borchie e fiocchi. Protagonista sarà la scarpa che non passa inosservata.