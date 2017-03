Riforma pensioni. Le ultime novità ad oggi 6 marzo 2017

Riforma delle pensioni, le ultime novità. Non sono emerse grandi novità dopo l’ultimo incontro con tema le pensioni che si è svolto tra Governo e sindacati lo scorso 1° marzo. Il tema all’ordine del giorno erano i decreti attuativi delle misure per le pensioni anticipate ed i lavoratori precoci, contenute nella Legge di Bilancio 2017. Un vertice di carattere squisitamente tecnico che, in sostanza, si è chiuso con un nulla di fatto ed una nuova data per la ripresa della discussione: il 13 marzo. Gli argomenti che la piattaforma sindacale ha sottoposto al Governo sono la possibilità di cumulo gratuito dei periodi contributivi maturati presso enti diversi, del pensionamento anticipato con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci ed una ridefinizione delle condizioni di accesso all’Ape sociale e all’Ape volontaria.

Pensioni anticipate, cosa attendesi dai decreti attuativi.

Secondo quanto riportato da “Il Sole 24 ore” il Governo avrebbe manifestato un’apertura per quanto riguarda i lavoratori che svolgono attività usuranti, prendendo in considerazione una franchigia fino a 12 mesi per consentire ai lavoratori impegnati in attività gravose, in possesso di 36 anni di contributi, per verificare che abbiano svolto un lavoro particolarmente pesante anche negli ultimi sei anni. In aggiunta, si starebbe pensando alla possibilità di concedere l’utilizzo del cumulo gratuito dei contributi versati in gestioni diverse anche per il calcolo dei requisiti di accesso all’Ape social o volontaria, se non iscritti alle casse privatizzate. Per quanto riguarda nello specifico le pensioni anticipate ed i lavoratori precoci, per essi potrebbe essere studiata un’ interpretazione estensiva dei 12 mesi di versamenti effettuati prima del 19esimo anno di età.

La seconda fase della riforma delle pensioni dovrebbe vedere il nascere di condizioni più favorevoli per le pensioni future, in particolar modo quelle dei giovani, in quanto si starebbe pensando ad un taglio permanente dei contributi tra i 3 e i 5 punti per i neo-assunti con contratto stabile a tutele crescenti. Inoltre, per compensare le carriere discontinue, si vorrebbe promuovere una pensione di garanzia.