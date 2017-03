Riforma pensioni, oggi 6 marzo 2017: le novità sulle pensioni anticipate, Ape, cumulo, esodati, opzione donna, lavori di cura, precoci

Riforma pensioni, oggi 6 marzo 2017, le novità. Le news sulle pensioni e le politiche della sinistra sul fronte lavoro, e politiche sociali vengono rilasciate da Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. “Noi siamo stati convinti fin dall’inizio della bontà della candidatura di Orlando e – sottolinea Damiano – vogliamo contribuire, come Sinistra PD, a consolidare i valori dell’uguaglianza e a riaffermare la centralità del lavoro e della inclusione sociale. La nostra battaglia parlamentare e politica contro la povertà, per i diritti del lavoro autonomo, contro l’abuso dei voucher e per un lavoro dignitoso, per la responsabilità solidale negli appalti e per una pensione di cittadinanza per i giovani, farà sentire la sua voce anche nel dibattito congressuale”. “Ci auguriamo che questo ci aiuti a sconfiggere populismo e demagogia e a rimettere i contenuti al centro della discussione congressuale”.

Lavoro, voucher, le ultime news di Cesare Damiano.

Sul fronte lavoro, come riporta l’agenzia stampa Dire, Damiano è convinto della necessità di accelerare sull’approvazione di alcune leggi:”Bisogna accelerare sull’iter di alcune leggi, a partire da quelle sociali che riguardano la povertà, il lavoro autonomo e lo Smart working, i voucher e gli appalti. Il prossimo lunedì il disegno di legge sul lavoro autonomo sarà in Aula e sarà quindi possibile portare a compimento una legge che, con l’emendamento della Commissione lavoro della Camera, renderà strutturale la Dis-Coll (l’indennità di disoccupazione) per i collaboratori coordinati e continuativi e la estenderà ad assegnisti e dottorandi. Una vera novità” . “Mercoledì prossimo – prosegue Damiano – sempre in Commissione lavoro alla Camera, verrà presentata, dalla relatrice Patrizia Maestri, una bozza di testo unificato sui voucher: un tema strategico che ha a che vedere con i referendum promossi dalla Cgil”. “Queste sono le priorità per il Paese”– spiega Damiano.

Pensioni e previdenza complementare, le ultime dichiarazioni di Domenico Proietti.

Sul fronte pensioni e previdenza complementare, le ultime news vengono fornite nella sua relazione da Domenico Proietti, segretario Confederale della Uil, nell’incontro “Previdenza complementare nel settore pubblico: la posizione della UIL“, tenutosi il 1° marzo a Roma il seminario organizzato dalla UIL sulla Previdenza complementare. Presenti i tre Segretari Confederali Carmelo Barbagallo, Domenico Proietti, Antonio Foccillo, ed oltre a loro sono intervenuti il Presidente della Commissione Lavoro della Camera l’Onorevele Cesare Damiano ed il Presidente Della Commissione Lavoro del Senato il Senatore Maurizio Sacconi.

Secondo Proietti “il modello di previdenza complementare italiano è uno dei frutti migliori delle relazioni industriali degli ultimi 20 anni ed è all’avanguardia sia sotto il profilo della stabilità e della sostenibilità del sistema, sia sotto il profilo della tutela dei diritti e delle posizioni dei lavoratori iscritti, assicurata non solo da un quadro di regole rigoroso ma anche dalla presenza dei rappresentanti dei lavoratori (eletti) e dei datori di lavoro negli organi collegiali dei fondi pensione negoziali. Non è affatto frutto del caso e di circostanze fortunate se nel mondo dei fondi pensione negoziali non si sono registrati episodi di “mala gestio” che, purtroppo, hanno visto coinvolti soggetti operanti in settori come quello finanziario o bancario.

La solidità e la sostenibilità dei fondi pensione hanno consentito risultati di tutto rilievo nonostante tre acute crisi finanziarie intervenute a partire dagli inizi degli anni 2000 fino ad oggi. Basti solo un dato: dal 1993 ad oggi il rendimento medio dei fondi pensione è stato nettamente superiore a quello del Tfr. Non possiamo tacere, tuttavia, il riemergere periodico di tentativi di indebolire la previdenza complementare e, soprattutto, la sua dimensione collettiva, contrattuale e quindi sociale per farla diventare uno strumento collocato e trattato al pari di altri prodotti assicurativi e finanziari”.

Pensioni anticipate donne e lavori di cura, la sintesi di Orietta Armiliato.

Il prossimo incontro tra governo e sindacati sul fronte pensioni e lavoro è in calendario per il 13 marzo, e sarà un passo avanti verso la fase due del confronto. Come rimarca Orietta Armiliato, del gruppo Facebook Comitato Opzione donna social, “la Fase2 del protocollo siglato lo scorso Settembre dal Governo e dai Sindacati, prevede la considerazione del lavoro di cura ai fini previdenziali, quindi un importante argomento che coinvolge tutta la platea femminile e non solo coloro che si occupano di familiari con handicap come spesso leggiamo in alcuni commenti o in alcuni post che, dando una interpretazione restrittiva ed in ogni caso errata del tema, riducono anche l’attività che sta portando avanti questo Comitato che, sulla base di queste interpretazioni, si rivolgerebbe ad un numero limitato di donne”.

Sottolinea la Armiliato:”Pubblico quindi una definizione di lavoro di cura (fonte Wikipedia). Si definiscono come lavoro di cura le pratiche di lavoro domestico non formale svolte a favore di soggetti non indipendenti, come bambini, anziani e disabili. Questo particolare tipo di lavoro comprende una serie di attività che spesso non vengono riconosciute socialmente né economicamente e che hanno luogo nell’ambito delle relazioni familiari. Il lavoro di cura è quasi sempre appannaggio della donna. Raramente il carico e la responsabilità del lavoro di cura viene condiviso dagli altri familiari. Nella maggioranza dei casi, la presenza di un anziano non indipendente, di un bambino piccolo o di un diversamente abile in famiglia costituisce elemento di criticità ed emerge con forza la difficoltà di far fronte alla situazione. Le risorse a disposizione (umane ed economiche) influenzano fortemente in una direzione piuttosto che in un’altra. Questo lavoro svolto dalle donne all’interno della propria famiglia non è un lavoro di mercato, e non è socialmente riconosciuto come tale”.

Esodati, opzione donna, cumulo, le ultime news.

Nell’intervista rilasciata ieri al sito Blastimgnews, Orietta Armiliato è tornata anche a parlare di cumulo per gli esodati e relativo al regime opzione donna, riaffermando “l’iniquità di un provvedimento che penalizza le donne non consentendo di poter cumulare i contributi per usufruire della misura dell’Opzione Donna“. Orietta Armiliato ha ribadito: “Il Comitato OD Social si batterà affinché il legislatore ponga rimedio a questo ennesimo discrimine e lo faremo anche insieme agli esodati, accumunati alle donne in questa ingiustizia”.

Pensioni dei precoci e quota 41, le ultime news di Roberto Occhiodoro del gruppo Lavoratori precoci a tutela dei propri diritti.

Sul fronte pensioni dei lavoratori precoci ed opzione donna, il punto viene fatto in un post di ieri da Roberto Occhiodoro, del gruppo Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti, che sottolinea l’avvenuta separazione tra il gruppo in questione e 41xtutti, che da oggi proseguiranno ognuno secondo i propri metodi nel perseguimento dei propri obiettivi. Rimarca così Occhiodoro:”Buongiorno a tutte/i:come saprete ieri si è svolta a Bologna una assemblea tra gli amministratori, i coordinatori dei Comitati ed i moderatori del gruppo. La discussione doveva vertere sulla strategia da adottare nei prossimi giorni, settimane e mesi nei confronti del Governo, dei Sindacati e delle opposizioni. Purtroppo, ma era necessario per chiarire definitivamente alcune diatribe sorte negli ultimi mesi all’interno del gruppo tra amministrazione e comitati, la discussione si è protratta a lungo nel tentativo di trovare delle soluzioni positive a tali questioni.

Alla fine dell’incontro, vista la impossibilità di arrivare a un accordo che superasse le incomprensioni e gli atteggiamenti, si è deciso di comune accordo che i due gruppi, Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritto e 41xtutti, seguano le proprie strade indipendentemente l’uno dall’altro perseguendo strategie diverse. E’ uno strappo sicuramente doloroso, ma si è reso necessario: speriamo ovviamente che in occasione di eventi importanti possiamo ritrovarci uno accanto all’altro, ma da oggi ognuno perseguirà con il proprio metodo la lotta per l’ottenimento dei propri obiettivi.Cercheremo nei prossimi giorni di riuscire ad organizzare nel più breve tempo possibile un ulteriore incontro tra l’attuale amministrazione, i coordinatori dei comitati ed i moderatori del nostro gruppo per decidere la strategia migliore da adottare nel prossimo periodo”.