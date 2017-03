Serie A, 27ª giornata: la cronaca, i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno. Dopo i tre anticipi di sabato 4 marzo 2017 (Roma-Napoli 1-2, Sampdoria-Pescara 3-1 e Milan-Chievo 3-1), questi sono i risultati delle partite di domenica 5 marzo 2017. L’anticipo delle 12.30 tra Atalanta e Fiorentina è finito 0-0. Due occasioni concrete per entrambe le squadre con Tello e Petagna, ma Berisha e Tatarusanu attenti a proteggere la propria porta. Questi sono i risultati delle partite delle 15:00. La Juventus pareggia 1-1 ad Udine, in una gara che si era messa in salita per gli uomini di Allegri dopo il gol del vantaggio di Zapata al 37′.

Nel primo tempo i bianconeri protestano per una gomitata subita da Dani Alves in pieno volto, nell’area friulana. Il pareggio arriva al 60′ con un colpo di testa di Bonucci su assist di Dybala. La capolista sale a +8 sulla Roma e a +10 sul Napoli. L’Inter vince 5-1 a Cagliari grazie alla doppietta di Perisic e i gol di Banega, Immobile e Gagliardini. Inutile il momentaneo 1-2 di Borriello. Protagonisti della partita l’esterno croato e il trequartista argentino, autore anche di un assist, oltre al gol su punizione.

Serie A, 27ª giornata: la cronaca, i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Il Genoa vince 2-0 ad Empoli e scaccia la crisi. Reti di Ntcham e Hiljemark. Il Torino batte 3-1 il Palermo con la tripletta di Belotti, che sale a 22 reti in campionato (in testa alla classifica marcatori). Finisce 0-0 Crotone-Sassuolo. In serata, vince 2-0 la Lazio a Bologna. Milinkovic e Lulic ispirano con due assist Immobile, che segna una doppietta e sale a 16 gol in campionato. I risultati finali: Roma-Napoli 1-2, Sampdoria-Pescara 3-1, Milan-Chievo 3-1, Cagliari-Inter 1-5, Torino-Palermo 3-1, Empoli-Genoa 0-2, Crotone-Sassuolo 0-0, Bologna-Lazio 0-2.

Questa la classifica aggiornata: Juventus 67, Roma 59, Napoli 57, Lazio 53, Atalanta 52, Inter 51, Milan 50, Fiorentina 42, Torino 39, Sampdoria 38, Chievo 35, Cagliari 31, Sassuolo 31, Udinese 30, Genoa 29, Bologna 28, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12. Prossimo turno: (venerdì 10 marzo) Juventus-Milan; (sabato 11 marzo) Genoa-Sampdoria (20:45); (domenica 12 marzo) Sassuolo-Bologna (12:30) , Inter-Atalanta, Chievo-Empoli, Fiorentina-Cagliari, Pescara-Udinese, Napoli-Crotone (tutte alle 15:00), Palermo-Roma (20:45); (lunedì 13 marzo) Lazio-Torino (20:45).