Tagli di capelli corti primavera/estate 2017: i tagli corti con maga ciuffi!

Roberta Giarrusso ospite a Domenica Live: “Ecco quando stavo perdendo mia figlia”. Nella puntata di ieri, 5 Marzo 2017, ospiti a Domenica Live sono stati Roberta Giarrusso, 35 anni, con il compagno Riccardo. La ragazza, sulle poltroncine bianche della trasmissione, ha racconta la paura e le lacrime di quando ha pensato di perdere Giulia, che ora sta per nascere. Una grave emorragia ha costretto la Giarrusso a rimanere a letto per un paio di mesi per non correre il rischio di perdere la piccola, ecco quanto ha dichiarato: ““Ero in cucina, stavo preparando la cena perché avevo invitato alcuni amici per dare loro la bella notizia. In quel momento ho avuto una minaccia di aborto. Ho sentito suonare il citofono, fortunatamente era Riccardo. Mi ha trovata in una valle di lacrime. Ho capito che sarebbe stata femmina perché si è aggrappata alla vita”. “Poi ci sposeremo “ aggiunge Roberta, guardando Riccardo: “ Aspetto di diventare mamma e di tornare magra”. Barbara D’Urso invita Riccardo a fare la proposta di matrimonio in studio. Riccardo non si inginocchia ma afferma: “La sposo sicuro” e dopo qualche battuta, aggiunge: “ Il prossimo anno”.

Roberta Giarrusso: il suo look per la primavera/estate 2017.

Per il suo look Roberta Giarrusso ha optato per un taglio corto con mega ciuffo portato lateralmente che le nasconde parte del viso. Sul resto del capo mantiene un taglio più corto. I riflessi in tonalità più chiara rispetto alla base creano piacevoli giochi di contrasto.