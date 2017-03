Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Mario e Claudio si sono lasciati, ecco i loro post sui social!

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il post di Claudio sui social. Le ultime news del programma di Uomini e Donne lasciano tutti i fan nello sgomento. Una delle coppie più amate della trasmissione di Maria De Filippi ha deciso di dirsi addio. Stiamo parlando di Claudio Sona ( tronista) e Mario Serpa (corteggiatore). Dopo tre mesi d’amore e il regalo di un libro dal titolo Estremi, dedicato proprio a loro, caricato sulla piattaforma Wattpad, tra i due è calato il silenzio: non un messaggio nè una foto sui social e Mario ha rinunciato a partecipare ad un evento di coppia.

A rompere il silenzio poi un post di Claudio pubblicato sui social: “Mi dispiace che il silenzio di questi giorni sia stato mal interpretato. Non abbiamo mai preso in giro nessuno, ma abbiamo solo avuto bisogno di tempo per capirci e confrontarci. Anche se la relazione tra me e Mario è nata pubblicamente, è impossibile farvi capire tutto quello che c’è stato e che è successo tra noi in questo periodo. Siete liberi di avere la vostra opinione, io non bloccherò nessun utente perché credo nella libertà di espressione. Mi riserverò di farlo solo nel caso in cui ci fossero commenti discriminatori o volgari. Ringrazio immensamente tutte le persone che mi sostengono con il loro affetto e la loro comprensione. Spero di tornare presto a sorridere e a divertirmi con voi. Circondatevi di persone che vi rendono felici e sentitevi liberi di prendere decisioni che vi rendono tali.”

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la risposta di Mario a fare chiarezza.

Un post che ha turbato molti fan ma che non rendeva ancora ben noto cosa fosse successo e poi il post di Mario su Facebook a fare chiarezza: “Ciao ragazzi, sono stati giorni di silenzio ma non vogliamo prendere in giro nessuno. Abbiamo scelto di far nascere questa relazione pubblicamente e quindi è doveroso condividere con voi i nostri pensieri. Siamo due persone normali che trovano difficoltà durante un percorso e hanno difficoltà a superarle. Claudio è stato una persona importante a cui ho voluto e voglio bene. Detto ciò spero che continuate a volere bene ad entrambi. Grazie di tutto”. Tanti i commenti di sostegno e di affetto a cui purtroppo non mancano commenti di chi non ha mai creduto nella coppia. Solo il tempo svelerà il resto!