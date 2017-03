Alessia Marcuzzi: il look all’Isola dei Famosi 2017 nella puntata di martedì 7 marzo 2017

Alessia Marcuzzi, il look all’Isola dei Famosi 2017. Martedì 7 marzo 2017 è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017, in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 21.30. Come sempre in studio anche Vladimir Luxuria, mentre a condurre e a mantenere le redini del gioco la bellissima e bravissima Alessia Marcuzzi. Nelle puntate precedenti Alessia Marcuzzi aveva sempre optato per dei look total black, in particolar modo abiti lunghi fin sotto il ginocchio. Cosa ha indossato in questa puntata dell’Isola dei Famosi 2017? Scopriamolo insieme!

Alessia Marcuzzi: il look all’Isola dei Famosi 2017, un bellissimo spezzato black&white.

Alessia Marcuzzi ha deciso di sfoggiare un bellissimo look black&white caratterizzato da uno spezzato composto da una camicetta bianca con bottoncini dorati ed una pantagonna a vita alta con un elastico importante. Il punto focale del look sono degli stivali alti modello cuissardes, mentre ha deciso di legare i capelli in un raccolto morbido sotto la nuca.