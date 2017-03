Anticipazioni Tempesta d’Amore le trame del 7, 8 e 9 marzo 2017: Desirée ossessionata dalla paura di perdere Adrian…

Anticipazioni Tempesta d’Amore tutte le trame di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 marzo 2017 – «L’incubo della Bramigk» – Desirée dopo la perdita del bambino è ossessionata dal timore di perdere Adrian. Né la vicinanza di Clara le è di aiuto. Anzi. Le anticipazioni di Tempesta d’Amore mostrano che la figlia di Beatrice è oppressa da un incubo ricorrente, durante il quale assiste passivamente al matrimonio tra la sua amica – rivale e il suo uomo. Quello che succede nel sogno riflette le sue vecchie preoccupazioni dovute alla consapevolezza che tra Adrian e Clara c’è sempre stato un rapporto molto speciale. Da quando poi la Morgenstern ha rivelato al giovane di essere innamorata di lui, la situazione si è ulteriormente complicata.

«Un’amicizia che continua» Anticipazioni Tempesta d’Amore tutte le trame di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 marzo 2017

Secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore Adrian ha ammesso la sua confusione di fronte alla dichiarazione della figlia di Melli, dato che non credeva che potesse mai provare simili sentimenti per lui e questo mette a dura prova la pazienza di Desirée la quale sta vivendo la loro amicizia con molta angoscia. Lechner prova ad allontanarsi da Clara per evitare che la sua futura sposa possa soffrire più del dovuto, ma non riesce a chiudere a cuor leggero quell’amicizia così importante per lui. E così i loro incontri – che continuano – vengono subiti con profonda inquietudine da Desirée la quale ha paura che prima o poi Adrian la lasci, dal momento che il loro rapporto ha avuto un’accelerazione per via della sua gravidanza. Dal fatto che questa è venuta meno nasce il timore della Bramigk di perdere per sempre Adrian.