Anticipazioni Un posto al sole le trame del 7, 8 e 9 marzo 2017: Ornella sta per puntare il dito contro…

Anticipazioni Un posto al sole tutte le trame di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 marzo 2017 – «Una minaccia per Vittorio» – Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che la relazione con Bea complica a dismisura anche l’attività professionale di Niko, oltre che la sua vita. Nel frattempo in Ornella crescono sempre di più i sospetti nei confronti di Luca mentre invece Franco consolida ulteriormente la sua amicizia con lui, ma nessuno immagina che il poliziotto rappresenti una minaccia per Vittorio. Vittima di un malinteso, Mariella si sentirà a un passo dal giorno più importante della sua vita.

Le anticipazioni di Un posto al sole mostrano che per Marina e Roberto si avvicina il giorno delle nozze, ma mentre l’uomo non ha dubbi che andrà tutto bene, Marina sta per imbattersi in qualcuno che proprio non si aspettava. È il giorno del compleanno di Franco: riusciranno lui e Angela a mettere da parte le tensioni? Intanto è pronto il risultato dell’autopsia effettuata sul corpo di Antonio Baroni. Sempre più confuso dal comportamento di Beatrice, Niko si confida con Susanna che capisce quanto può essere difficile il ruolo di amica.