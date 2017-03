Detto Fatto: tutorial, rubriche e look di Caterina Balivo nella puntata di oggi 7 Marzo 2017

Detto Fatto: il programma condotto da Caterina Balivo. Detto Fatto è in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 16:30, su Rai due. Ogni giorno vengono ospitati nel programma cuochi, truccatori esperti e parrucchieri che, attraverso tutorial e rubriche, forniranno al pubblico tante idee da poter realizzare o consigli per modificare e valorizzare il proprio look. Alla conduzione di tutto questo: Caterina Balivo. Anche nella puntata di oggi sfiziose idee ed indispensabili tecniche di base saranno protagoniste a Detto Fatto!

Detto Fatto: ecco cosa abbiamo visto nella puntata del 6 Marzo 2017.

Attendendo di scoprire cosa vedremo nella puntata di oggi 7 Marzo 2017, ricordiamo che ieri abbiamo assistito alla fantastica rivisitazione della classica torta di mele, attraverso la realizzazione di rose di mele, con l’aspirante pasticcera Evelyn spalleggiata da Franco Aliberti. A seguire Martini Rodini ci ha portato in un mondo di relax attraverso la creazione di maschere e creme, da realizzare a casa, per idratate e rilassare la pelle del nostro viso.