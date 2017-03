Eliminato Isola dei Famosi 2017 è Giulia Calcaterra. Nella puntata di martedì 7 marzo 2017 c’è stata la consueta eliminazione settimanale, la quale ha questa volta stupito tutti. Il televoto vedeva in nomination Giulia Calcaterra, Simone Susinna e Moreno Donadoni; dopo l’appello di Raz della puntata scorsa, il quale aveva chiesto agli italiani di cacciare Moreno dall’Isola dei Famosi 2017, tutti si aspettavano che ciò avvenisse. Inaspettatamente l’eliminato della puntata di martedì 7 marzo 2017 e Giulia Calcaterra, detta ironicamente la donna bionica.

Isola dei Famosi 2017: eliminata Giulia Calcaterra.

Nella puntata dell’Isola dei famosi 2017 andata in onda la settimana scorsa le nomination dei naufraghi avevano mandato al televoto Simone Susinna e Moreno Donadoni, soprattutto a causa degli episodi che li avevano coinvolti durante la settimana. Raz Degan, vincitore della prova leader, aveva avuto il compito di decidere un terzo concorrente da mandare in nomination e aveva per questo scelto Giulia Calcaterra. Tra i due infatti non correva buon sangue da tempo e Raz ha avuto modo di liberarsi di una concorrente per lui scomoda.