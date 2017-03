Isola dei Famosi 2017: anticipazioni e diretta della puntata di questa sera martedì 7 marzo 2017

Isola dei famosi 2017, anticipazioni e diretta della puntata di martedì 7 marzo 2017. Sabato 7 marzo 2017 andrà in onda una nuova puntata de L’isola dei Famosi 2017, in onda in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 21.30. Con la consueta conduzione di Alessia Marcuzzi la puntata sarà ricchissima di colpi di scena ed eventi. Secondo le ultime anticipazioni non ci sarà nessun concorrente eliminato in studio, in quanto il televoto della scorsa settimana è stato annullato. Vediamo cosa dobbiamo aspettarci da questa puntata dell’Isola dei Famosi 2017…

Isola dei Famosi 2017, anticipazioni: chi uscirà tra Giulia Calcaterra, Simone Susinna e Moreno Donadoni?

Una nuova puntata dell‘Isola dei Famosi 2017 tornerà questa sera martedì 7 marzo 2017 su Canale 5, in diretta a partire dalle ore 21.30. La puntata è stata ricca di eventi, a partire dalla presenza di Imma Battaglia, uscita allo scoperto come compagna di Eva Grimaldi. L’attivista è stata ospite di Raz Degan, il quale aveva il compito di prendersene cura, ma la sua missione non sembra essere andata a buon fine. Secondo le ultime anticipazioni il televoto di questa settimana vedrà uscire un concorrente tra Giulia, Simone ed il favorito Moreno. Questa nuova eliminazione potrebbe ulteriormente sconvolgere gli equilibri del gruppo… per vedere come andrà non ci resta che seguire la diretta dell’Isola dei Famosi 2017…