Isola dei Famosi 2017: Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno dichiarato di essere una coppia, daytime 7 Marzo 2017

Isola dei Famosi 2017: il coming out di Eva Grimaldi. Le sorprese in questa edizione dell’Isola dei Famosi 2017 continuano inesorabilmente. Questa volta nell’occhio del ciclone sono Eva Grimaldi e Imma Battaglia. L’attrice e l’attivista politica, paladina dei diritti degli omosessuali in Italia, hanno dichiarato di essere una coppia prima che Imma lasciasse l’Isola dei famosi dove si è recata per stare vicino a Eva Grimaldi, in gara nel reality. “Mi sento benedetta da avere Imma, lei è la mia vita”, ha dichiarato Eva Grimaldi, poi aggiunge: “È una cosa meravigliosa avere una relazione bella, trasparente. Ho fatto tutto io, avevo bisogno di una persona che mi capisse. C’avevo visto bene, però. Non è stato semplice per me, io che sono figlia degli Anni Ottanta dove era più facile apparire che essere”.

Isola dei Famosi 2017: le dichiarazioni di Imma Battaglia.

Le dichiarazioni di Imma Battaglia non sono da meno: “L’amore che proviamo è bello, sereno, sincero, molto forte e solido”. Le foto esclusive della coppia saranno sulla copertina del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 8 marzo.