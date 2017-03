La prova del cuoco, anticipazioni e ricette della puntata di martedì 7 marzo 2017

La prova del cuoco, anticipazioni e ricette di oggi martedì 7 marzo 2017. Oggi martedì 7 marzo 2017 torna una nuova puntata di La prova del cuoco, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 11.50 con la consueta conduzione di Antonella Clerici. Come ogni giorno ci saranno moltissime ricette, tutte gustosissime. Nella puntata di ieri lunedì 6 marzo 2017 c’era stata una sfida tra Giampiero Fava e Gabriele Bonci che se la sono vista con gli chef Sergio Barzetti e Luigi Gandola. In onore della Festa della donna 2017 una ricetta fusion tra cucina mediterranea e giapponese con delle crocchette cremose di gamberi e mais.

La prova del cuoco, anticipazioni: la sfida dei cuochi di oggi martedì 7 marzo 2017.

Nella puntata de La prova del cuoco andata in onda martedì 6 marzo 2017 a sfidarsi erano state, come di consueto, durante la sfida dei cuochi i due team della squadra del peperone e del pomodoro. Il menù della squadra rossa prevedeva tacchino alla cacciatora con carote, olive e funghi, sfumato con vino bianco, mentre per primo prevede maltagliati in padella con funghi e capocollo. Per il peperone verde invece polpettine con pomodori secchi e mandorle, adagiate su un letto di zucchine con menta e qualche goccia di limone. Per primo ravioli con noci, caciofiore e panna, conditi con burro e i fiori della zucchina. La vittoria va alla squadra verde. Quali saranno le ricette de La prova del cuoco di oggi martedì 7 marzo 2017?