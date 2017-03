Riforma pensioni, oggi 7 marzo 2017: le novità su pensioni anticipate, Ape, opzione donna, precoci, pensioni dei parlamentari, lavoro

Riforma pensioni, oggi 7 marzo 2017, le novità. Sul fronte riforma pensioni, è in programma per lunedì prossimo, 13 marzo 2017, il nuovo incontro tra governo e sindacati. In discussione i decreti attuativi delle misure contenute nella legge di stabilità, le misure sulle pensioni anticipate, i benefici per i precoci al cumulo gratuito dei contributi ed avrà inizio la fase 2 degli interventi di riforma delle pensioni. Tra i temi del confronto tra governo e sindacati anche quello dei lavori usuranti a proposito dei quali, secondo quanto si apprende da Il Sole 24 Ore, non ci sarà nessun rinvio sui termini per la comunicazione del monitoraggio riferibili all’anno scorso, fissato al 31 marzo prossimo.

Pensioni anticipate, opzione donna, precoci, ultime news.

Sul fronte pensioni anticipate ed opzione donna, Giulia Molinaro del gruppo Facebook Opzione donna proroga al 2018, fa sapere con un post, che il 23 marzo 2017 a Roma si terrà una manifestazione a sostegno della proroga al 2018 del regime opzione donna. Sottolinea la Molinaro:”Vi informiamo che il Comitato Opzione Donna Proroga 2018 ha indetto una manifestazione per il giorno 23 marzo ( in occasione dell’incontro Governo/Sindacati) dalle 10.00 alle 14.00 in Piazza Montecitorio, siete TUTTE invitate a partecipare numerose! Le partecipanti sono cortesemente invitate ad indossare la maglietta nera con il logo Ozione Donna Proroga 2018, principalmente per la nostra battaglia, inoltre per aver una maggiore visibilità con i media”.

Carme Reitano, del gruppo Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti, fa sapere che sarà ospite oggi alle 10 sarò ospite a MiManda Rai 3.Parleremo di lavoratori precoci e non, di pensioni e di come stiamo lottando per modificare la legge Fornero!

