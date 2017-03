Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco il bob lungo leggermente ondulato!

Tagli di capelli primavera estate 2017: il look di Natalie Portman. Per il suo taglio di capelli primavera estate 2017 Natalie Portman opta per un bob lungo, sempre di gran moda. Portati con fila laterale. Il taglio di capelli è pari dove, ad una base liscia, viene a contrastarsi una fine ondulata che crea movimento. Le leggere meches su una base scura, dall’effetto naturale e riflessante, creano piacevoli giochi di contrasti. Un look glamour e chic allo stesso tempo per la bis-mamma che ha dato messo alla luce il suo secondo figlio. La cantante 35enne e il marito Benjamin Millepied hanno stretto per la prima volta la figlia Amalia lo scorso 22 febbraio.

La notizia è stata dato rappresentante della coppia, ed ecco quanto ha dichiarato al magazine People: “Natalie Portman e suo marito Benjamin Millepied hanno dato il benvenuto ad una bambina, Amalia Millepied, il 22 febbraio. Sia la madre che la neonata stanno bene”.

Natalie Portman e Benjamin Millepied: l’attrice e i coreografo francese bis-genitori.

L’attrice e il coreografo francese, che si sono sposati in California nel 2012, hanno già un altro figlio, Aleph, che ha 5 anni. La Portman a febbraio aveva saltato la cerimonia degli Oscar proprio per via della gravidanza e del parto, nonostante fosse stata nominata nell’ambitissima categoria ‘Miglior Attrice Protagonista’, il cui premio è poi andato alla collega Emma Stone.